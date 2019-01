Le entrate generate dall' industria dei videogiochi negli USA hanno raggiunto il record di

eurogamer

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La gente ama comprare i. Questo emerge da un report della Entertainment Software Association (ESA) e del gruppo NPD, letotali dell'deiStati Uniti43,4 miliardi di dollari nel 2018, il 18% in più rispetto al 2017.Come segnala Dualshockers, $ 7,5 miliardi derivanoe vendite di hardware e periferiche, un aumento del 15% rispetto al 2017 di $ 6,5 miliardi. Allo stesso modo, il software, gli acquisti in-game e gli abbonamentitotalizzato $ 35,8 miliardi di questo, un aumento del 18% dai $ 30,4 miliardi nel 2017. Questi numeri provengono da NPD, con dati aggiuntivi relativi agli acquisti da piattaforme mobili forniti da Sensor Tower .Mentre l'ESA non fornisce titoli software specifici, nel 2018 sono stati pubblicati numerosi titoli di successo. Alcuni di questi giochi includono Marvel's Spider-Man e God of ...