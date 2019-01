L’archiviazione del caso Brizzi e quel che resta del cinema

Renato Brunetta - no alL’archiviazione per la denuncia fatta da 115 impiegati del tribunale di Salerno : No all’archiviazione per Renato Brunetta, denunciato da 115 impiegati e cancellieri del tribunale di Salerno che reputano diffamatorie alcune dichiarazioni sull’assenteismo nei tribunali attribuite all’esponente di Forza Italia. Lo ha stabilito la Cassazione, come si legge nelle motivazioni di una decisione presa nel luglio scorso, con cui ha annullato il decreto di archiviazione. Secondo quanto denunciato, durante un dibattito ...

Renato Brunetta - no alL’archiviazione per la denuncia fatta da 115 impiegati del tribunale di Salerno : No all’archiviazione per Renato Brunetta, denunciato da 115 impiegati e cancellieri del tribunale di Salerno che reputano diffamatorie alcune dichiarazioni sull’assenteismo nei tribunali attribuite all’esponente di Forza Italia. Lo ha stabilito la Cassazione, come si legge nelle motivazioni di una decisione presa nel luglio scorso, con cui ha annullato il decreto di archiviazione. Secondo quanto denunciato, durante un dibattito ...