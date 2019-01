Landini verso la segreteria della Cgil | Colla sarà vice

Cgil : verso Landini segretario - Colla vice : ANSA, - BARI, 23 GEN - Cgil ad un passo dall'accordo per il nuovo vertice, con Maurizio Landini segretario generale e Vincenzo Colla vice . Al centro dell'accordo anche la composizione dell'intera ...

Cgil - verso Landini segretario : 9.12 La Cgil ad un passo dall'accordo per il nuovo vertice, con Maurizio Landini segretario generale e Vincenzo Colla, vice. Al centro dell'accordo anche la composizione dell'intera segreteria confederale. Nella proposta anche una novità: l'ingresso di un secondo vice segretario generale, donna. L'ipotesi è sul nome di Gianna Fracassi. Nell' ambito del 18esimo Congresso Nazionale della Cgil a Bari,giovedì prossimo ci sarà l'elezione del suo ...

Cgil verso la conta finale. Nessun accordo fra Landini e Colla : decisive le ultime 24 ore : Nel giorno dell'appello per l'unità sindacale tra Cgil, Cisl e Uil dal palco del congresso Cgil di Bari, Susanna Camusso si confronta con la più lacerante divisione interna al suo sindacato. L'apertura dell'assise nazionale ha segnato un solco ancora più profondo tra le due "squadre" cgielline: quella che si riconosce in Maurizio Landini, indicato dall'attuale segreteria come futuro segretario generale, e l'altra, sindacato ...