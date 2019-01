La voce della Politica Stati generali donne a Matera | donne in campo-cia Basilicata

La voce della Politica Sindaco Campanella su inaugurazione Matera 2019 : 'Organizzazione penosa' : Abbiamo parlato delle polemiche successive all'inaugurazione di Matera 2019 con il Sindaco di Castelluccio Inferiore Paolo Campanella, che aveva immediatamente bollato l'Organizzazione della giornata ...

La voce della Politica Tragedia Genova - Ugl : " Sempre più formazione e prevenzione" : inaccettabile che ancora si continui a perdere la vita sul posto di lavoro nel 2019. L'ennesimo incidente mortale avvenuto quest'oggi in Ansaldo Energia, dove un operaio 42enne è rimasto schiacciato ...

Forza Italia - il nuovo capo della comunicazione alla Camera è l’ex portavoce di Alfano : Una fedelissima di Angelino Alfano torna in Forza Italia. Non si tratta dell’ennesimo ritorno politico, ma di un cambio della guardia al vertice della comunicazione berlusconiana a Montecitorio. Maria Stella Gelmini, presidente dei deputati azzurri, avrà un nuovo speaker: si tratta di Danila Subranni, ex assistente e portavoce storico di Alfano. La nomina, riferiscono fonti azzurre, verrà ufficializzata presto, ma già ieri Subranni si ...

La voce della Politica Matera 2019 - il sostegno della Regione Basilicata allo sviluppo rurale : ... interessate da tali opere di accessibilità e collegamento, necessarie ad agricoltori e allevatori, soprattutto nelle aree interne, per lo sviluppo del comparto e il rilancio dell'economia rurale nei ...

La voce della Politica Basilicata. Prima runione centro sinistra per primarie : Presso la sede del Psi di Basilicata a Potenza si è svolta la Prima riunione del tavolo tecnico del centrosinistra chiamato a redigere la proposta di regolamento per le Primarie. Tra gli aspetti ...

La voce della Politica Spesa sociale.Clemente ARSSAB 'comuni arrancano nell'indifferenza della Regione' : Investire maggiori risorse per raggiungere questo obiettivo dovrebbe essere ai primi posti nella classifica delle priorità da perseguire per la Politica regionale. Purtroppo, però, da quanto emerge ...

La voce della Politica Braia : filiere agroalimentari e marchio collettivo - strategia vincente : Intervento dell'assessore regionale alle Politiche agricole e forestali alla presentazione del marchio "Io Sono Lucano" tenutosi a Matera questa mattina "L'aggregazione è il valore principale della ...

La voce della Politica Trasporto scolastico e pendolari - il 7 gennaio non ci saranno interruzioni : Lo ha comunicato il consorzio Cotrab dopo una interlocuzione con l'assessore regionale ai Trasporti, Carmine Miranda Castelgrande. In attesa di una soluzione definitiva saranno utilizzati mezzi ...

La voce della Politica La Sottosegretaria al MEF Laura Castelli visita il patrimonio culturale di Venos : Per il Movimento Cinque Stelle di Venosa, il 2019 inizia in un modo davvero speciale: Laura Castelli, Sottosegretaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è giunta in visita presso la cittadina oraziana. È stato un vero piacere accoglierla e percorrere assieme le tappe fondamentali della storia della nostra splendida civitas. ...

La voce della Politica ''Continua lo stato di agitazione degli ex lavoratori di Tempa Rossa' : Gli ex lavoratori hanno manifestato deciso disappunto anche rispetto l'azione sindacale e Politica che sebbene si sia fatta garante dei diritti dei cittadini e della categoria in particolare non ha ...

La voce della Politica Capodanno Rai - Braia : "Così comunichiamo la bellezza della nostra Basilicata" : Il rappresentante della giunta regionale lucana è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione della trasmissione "L'Anno che Verrà" "Il Capodanno Rai rappresenta una delle grandi ...

La voce della Politica Pietrantuono su iniziative governo per permesso ricerca Masseria La Rocca : Siamo di fronte ad un attacco profondo al ruolo delle regioni e della loro autonomia territoriale, altro che atto formale! Si tratta di una precisa scelta Politica , non a caso deliberata dal ...

La voce della Politica Capodanno Rai - Cifarelli : "Anno che Verrà vetrina importante per la Basilicata" : L'esponente della giunta regionale è intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione della trasmissione della Tv di Stato che sarà trasmessa il 31 dicembre dal palco di Matera "Ormai esiste ...

Silvio Berlusconi - voce bomba su Maria Rosaria Rossi : gesto estremo della fedelissima - Forza Italia finita? : Se anche lei molla Silvio Berlusconi, allora è davvero finita. L'indiscrezione, velenosa, su Maria Rosaria Rossi è dal Fatto quotidiano che quando si parla di Cav è sempre da prendere con le molle. Sta di fatto che secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio anche quella che proprio lui definì