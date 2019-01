La Spagna in ansia per Julen Tribunale apre inchiesta | “Com’è finito in quel pozzo?”

Spagna in ansia per Julen : errore di calcolo costringe il team a scavare un nuovo tunnel : Un errore di calcolo costringe i soccorritori a scavare un nuovo tunnel per salvare Julen . Il team di lavoro a Totalán , Malaga , impegnato per salvare il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo artesiano ...

Spagna in ansia - quasi finito il tunnel : 'Oggi sapremo se Julen è vivo' : Totalán è un municipio a 22 chilometri da Malaga, uno dei più piccoli della provincia andalusa con appena 700 abitanti. Da oltre una settimana è sotto i riflettori di tutto il mondo, invasa da mezzi e uomini incessantemente all'opera per riportare in superficie il piccolo Julen di appena due anni, sparito all'improvviso dentro a un pozzo stretto 25 centimetri e profondo ...