La scienza spiegata ai bambini | nasce a Verona il primo “Children’s Museum” del Nord Est

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Un luogo dove il mondo si svela. E lo fa attraverso giochi ed esperienze emozionali. A maggio aprirà i battenti Children’s Museum. Un progetto di Pleiadi, realtà che coltiva e comunica la passione per laa famiglie econ metodi innovativi, che vede come partner Fondazione Cari. Non solo un museo innovativo, ma anche parte di un progetto di rigenerazione urbana. Il Children’s Museum, infatti, troverà «casa» nell’area degli ex Magazzini Generali, aSud. Un quartiere attualmente identificato con la Fiera, una zona che sta vivendo una fase di rinascita con un progetto di riconversione che vede nel Children’s Museum un ulteriore passo in avanti.così ilmuseo del genere aest, quarto in Italia (dopo Roma, Milano e Genova).Ma cosa proporrà il Children’s Museum? Un percorso su due piani, 650 metri quadrati in totale, dedicato non solo ai ...