La Repubblica delle Donne | processo a Baglioni per un Festival di stronzate

La Repubblica delle Donne - Alda D'Eusanio contro la Rai : "Non ti dà libertà di parola - ha cacciato tutti" : In studio da Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne, in occasione dell'imminente debutto dell'Isola dei Famosi in partenza domani sera in prima serata su Canale 5 con alla conduzione per la sua 'quinta volta' Alessia Marcuzzi, Alda D'Eusanio non le ha mandate a dire a mamma Rai, sin dai suoi primi minuti di ospitata.La D'Eusanio, protagonista fissa anche nelle precedenti puntate e da inizio stagione facente parte dei 'Ministri' di ...

#CR4 - La Repubblica delle Donne : tra gli ospiti Pierdavide Carone e i Dear Jack : Nuovo appuntamento con il programma di Piero Chiambretti che questa sera tratterà un tema molto delicato. Tra gli ospiti della puntata troveremo Alba Parietti, Pierdavide Carone, i Dear Jack e Marina Di Guardo.

Guido Rossa - Mattarella a Genova per i quarant’anni dal delitto delle Br : “Ha tenuto fede ai valori della Repubblica” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Genova per la cerimonia di commemorazione di Guido Rossa, il sindacalista ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse. “Ha pagato con la sua famiglia il prezzo supremo di chi ha voluto tener fede al valore della Repubblica che in Genova e nelle sue fabbriche ha trovato la Resistenza”, ha detto il capo dello Stato. “Il terrorismo si denifisce da solo per quello che è: un attacco ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 23 gennaio 2019. Carone e i Dear Jack ospiti a #CR4 – La Repubblica delle Donne : Piero Chiambretti Rai1, ore 21.25: Figli del Destino – 1^Tv Docu-film di Francesco Miccichè, Marco Spagnoli del 2018, con Massimo Poggio, Patrizio Rispo, Chiara Bono, Giulia Roberto, Catello Alfonso Di Vuolo, Lorenzo Ciamei. Prodotto in Italia. Trama: Le storie di quattro bambini italiani ebrei, vittime dell’orrore e della vergogna delle leggi razziali, si intrecciano con le emozionanti interviste dei quattro protagonisti, oggi. Rai2, ore ...

#CR4 - La Repubblica delle Donne/ Anticipazioni e ospiti 16 gennaio : anche il sindaco Luigi De Magistris ospite : #CR4 - La Repubblica delle Donne, Anticipazioni e ospiti 16 gennaio: Lello Arena, Rocco Hunt e Rosalia Porcaro per parlare di Sud.

#CR4 - La Repubblica delle Donne : tra gli ospiti di stasera Azzurra Serena Barbuto e Lello Arena : Nuovo appuntamento con il programma di Piero Chiambretti, tra gli ospiti Azzurra Serena Barbato, Lello Arena, Rocco Hunt, Rosalia Porcaro e in collegamento il sindaco di Napoli Luigi De Mafistris.

C’è ancora confusione sul risultato delle elezioni in Repubblica Democratica del Congo : Il candidato ufficialmente sconfitto – che molti però considerano il vero vincitore – ha chiesto di ricontare le schede ma non di annullare il voto (perché?)

Gli ospiti della dodicesima puntata de La Repubblica delle Donne (Anteprima Blogo) : Terz'ultima puntata della prima edizione de La Repubblica delle Donne. Anche per il dodicesimo appuntamento un ricco parterre di ospiti movimenterà la trasmissione di Piero Chiambretti in onda su Retequattro mercoledì 16 gennaio 2019.Tema portante sarà il sud, insieme alle immancabili Ministre sedute attorno al palco posto al centro dello studio ci saranno l'attore Lello Arena, il sindaco della città Partenopea ed ex magistrato Luigi De ...

Nuovo look di Lory Del Santo sfoggiato durante “La Repubblica delle Donne” di Chiambretti! (FOTO) : Lory Del Santo, 60 anni, ha sfoggiato un Nuovo look durante “CR4 – La Repubblica delle Donne”, la trasmissione condotta du Rete4 da Piero Chiambretti in cui veste i panni di opinionista fissa. Lory... L'articolo Nuovo look di Lory Del Santo sfoggiato durante “La Repubblica delle Donne” di Chiambretti! (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

#CR4 - La Repubblica delle donne : gli ospiti di stasera : Nuovo appuntamento con il programma di Piero Chiambretti, tra gli ospiti Roberto Giacobbo, Katia Follesa, Rita Pavone e Ivan Cattaneo.

Gli ospiti dell'undicesima puntata de La Repubblica delle Donne (Anteprima Blogo) : Dopo le tre puntate speciali a tema natalizio, finite le feste si torna alla normalità. La Repubblica delle Donne per l'undicesimo appuntamento stagionale ha in serbo nuovi ospiti e argomenti da affrontare. In anteprima, TvBlog vi dà conto del parterre degli ospiti che animeranno la puntata in onda il 9 gennaio 2019 in prima serata su Retequattro.Sarà in studio la cantante Rita Pavone, il conduttore neo arrivato a Mediaset Roberto ...

La diffusione dei risultati delle elezioni nella Repubblica Democratica del Congo è stata posticipata di una settimana : La pubblicazione dei risultati delle elezioni nella Repubblica Democratica del Congo è stata posticipata di una settimana, scrive AFP. In Repubblica Democratica del Congo si è votato il 30 dicembre, in quello che si spera possa essere il primo democratico passaggio di

Iva Zanicchi : "Ho detto di no a Ora o mai più per stare alla Repubblica delle donne" : Nella prima puntata del 2019 de La Repubblica delle Donne tempo di rivelazioni per una delle ministre presenti nel cast fisso del programma di Piero Chiambretti, Iva Zanicchi. Partiamo dall'antefatto: qualche tempo fa dalle pagine di TvBlog abbiamo anticipato la notizia secondo cui la presenza della tigre di Chivasso nella rosa dei coach della seconda edizione di Ora o mai più su Rai 1 potrebbe saltare per incompatibilità, poiché la ...

Rosalia Porcaro / 'I miei personaggi partono tutti dalla realtà' - Cr4 - La Repubblica delle Donne - : Rosalia Porcaro sarà fra gli ospiti di Cr4, La Repubblica delle Donne. Attrice e cabarettista, ha creato e interpretato diversi personaggi comici...