La rabbia della cooperativa Auxilium del Cara di Castelnuovo | anche i 120 dipendenti per

La rabbia della Maldera sul web : "Ma tu fai mai sesso?" : Desirée Maldera sbotta su Instagram. La figlia della stella di Milan e Roma, Aldo Maldera, morto nel 2012 a 59 anni, ha deciso di pubblicare sui social, sul suo profilo Instagram, la foto del vestito ...

Venduta l'Alba Marina - la rabbia della famiglia Bazzani : Il complesso sportivo dell'Alba Marina è stato venduto. Questo almeno quanto si apprende da un post, su Facebook, di Massimo Bazzani. Il quale non senza qualche polemica, ha scritto: 'Cari amici è ...

La piazza dei Sì Tav dai capelli grigi : la politica del fare conta più della rabbia : Ciò che conta è esserci, e dopo la manifestazione un giro tra i negozi o una cioccolata in un caffè storico: "Non ci chiudiamo dentro polemiche politiche, pensiamo ai giovani"

Reggio Calabria - il PD in piazza contro la manovra. Puccio : 'Abbiamo toccato con mano la rabbia della gente' : Il Partito Democratico, ad ogni livello, è al lavoro per riannodare le fila delle tante e sane energie presenti nei territori, basi da cui ripartire per costruire un'alternativa sociale e politica a ...

La rabbia dei britannici residenti in Italia : “Prigionieri della Brexit - paura per i diritti” : I 60 mila britannici che vivono in Italia hanno paura di rimanere prigionieri dopo il 29 marzo. Non si sa ancora se il 15 gennaio Westminster ratificherà un’uscita dall’Ue morbida (approvando l’accordo stipulato da May con Bruxelles) o lascerà il Paese nell’incubo di un no deal. Quel che è certo è che migliaia di persone originarie del Regno Unito,...

"Buffoni" - la rabbia della base 5S sulle trivelle : Di Maio sicuramente incontrerà le associazioni nazionali no-triv: un confronto sano è necessario per chiarirsi e progettare insieme una politica che vada verso le energie rinnovabili". Anche altri ...

Sci alpino - Lara Della Mea : “Felicissima di come ho saputo sciare”; Irene Curtoni : “Arrabbiata per il risultato finale” : Il primo slalom del 2019 è andato in archivio e la sostanza non cambia: vince Mikaela Shiffrin. La 23enne statunitense domina per la quarta volta lo slalom sulla pista croata di Zagabria grazie ad una dimostrazione di superiorità davvero eclatante, con una prima manche ai limiti Della perfezione, ed una seconda nella quale non ha voluto correre troppi rischi, facendo comunque scorrere gli sci come nessun’altra è in grado di fare. Numeri robanti ...

Luigi Di Maio vuole candidare Sarah Varetto alle elezioni europee : la rabbia della base grillina : Si allarga la pattuglia di giornalisti pronti a indossare la divisa del Movimento Cinque Stelle con un posto in Parlamento, in questo caso a quello Europeo. Luigi Di Maio continua la campagna acquisti ...

Storie; Si é spento Sigaro - figlio della nostra stessa rabbia : Si è spento Angelo Conti, meglio conosciuto come Sigaro, storica voce della Banda Bassotti, gruppo che ha fatto la storia della musica impegnata in Italia.Si è spento l’altro ieri, all’età di 62 anni, Angelo Conti, meglio conosciuto come Sigaro, storica voce della Banda Bassotti, band Combat-Rock romana che ha fatto la storia della musica impegnata in Italia.Per tutto il mondo della sinistra extraparlamentare, dei centri sociali e di chi si ...

Fabrizio Corona con la maglia di Francesco Totti (e i tifosi della Roma si arrabbiano...) : Fabrizio Corona ne ha combinata un'altra delle sue e, in quest'occasione, sono stati gli accesissimi tifosi della Roma ad arrabbiarsi e a ricoprilo di insulti sui social network.Come già sappiamo, Fabrizio Corona ha un rapporto complicato, definiamolo così, con la celebre coppia composta da Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma per eccellenza, e la moglie Ilary Blasi, attualmente al timone della terza edizione del Grande ...

La rabbia della Francia contro Macron Guerriglia sugli Champs-Elysées | : Il movimento dei gilet gialli sfila in tutto il Paese. Il governo accusa: «Le Pen fomenta i disordini»

La rabbia della Francia contro Macron. Guerriglia urbana sugli Champs-Elysées : Quando ha invitato concittadini e turisti ad «approfittare del week-end» per «ammirare le fantastiche illuminazioni natalizie sugli Champs-Elysées», in un messaggio poi cancellato dal suo profilo Twitter, la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, non poteva immaginare che il sedicente «viale più bello del mondo» si sarebbe acceso di ben altri luci: quell...

Napoli - rabbia e dolore tra le macerie di Città della Scienza : 'Senza colpevoli e senza futuro' : A sessantasei mesi dal rogo non c'è un colpevole per la distruzione di Città della Scienza, i dipendenti sono in assemblea perché la situazione è critica, hanno sei stipendi arretrati e non sanno ...