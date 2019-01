La ministra della Giustizia francese | Dall' Italia nessuna domanda di estradizione

Brasile - dalla guerra al gender al divieto di abortire “anche se vittime di violenze” : la crociata della ministra di Bolsonaro : Non ha neanche iniziato la sua seconda settimana alla guida del Brasile, e già Jair Bolsonaro e i suoi ministri fanno ampiamente discutere e parlare di sé. Ci sono le prime frizioni con i membri dell’esecutivo per la riforma delle pensioni, che il presidente non vorrebbe ampia, mentre il titolare dell’Economia Paulo Guedes preferirebbe fare in modo organico e robusto. Poi c’è l’offerta fatta al segretario di Stato ...

Mauro Milanese (amministratore unico della Triestina) : “L’obiettivo è salire il prima possibile in Serie B” : Con la dirigenza triestina DOC, i giuliani sono tornati a pensare in grande: la Serie B è l’obiettivo da raggiungere il prima possibile, la massima divisione il sogno nel cassetto. di Giuseppe Livraghi Alabarda spaziale! No, non ci stiamo riferendo al cartone animato “Goldrake”, ma ad un’alabarda molto più vicina a noi: la Triestina, maggiore compagine calcistica della meravigliosa città di Trieste, tornata a pensare in ...

Eradicazione della peste suina : scontro fra Pigliaru e la ministra Grillo : ... la ministra ha infatti aggiunto che " la peste tanto ha danneggiato il settore, imponendo vincoli all'export che hanno gravemente pesato sull'economia sarda. In pochi mesi di lavoro a stretto ...

Emmanuel Macron - il delirio della pornoministra Schiappa : L'Italia finanzia i gilet gialli : Chi finanzia i casseurs, i facinorosi che da tre mesi seminano panico e disordine in tutta la Francia? E chi ha finanziato la colletta sulla piattaforma online Leetchi per pagare le spese giudiziarie all' ex pugile Christophe Dettinger, da ieri in custodia cautelare per aver picchiato due gendarmi nel quadro dell' VIII Atto della mobilitazione dei gilet gialli? Scoprirlo è il nuovo obiettivo di Marlène Schiappa, ministra per le Pari ...

Svolta Arrivabene : dall’addio alla Ferrari ad amministratore delegato della Juventus - il manager si reinventa : Maurizio Arrivabene potrebbe avere un ruolo di spicco nella dirigenza della Juventus dopo l’addio alla Ferrari svelato nelle scorse ore Maurizio Arrivabene non sarà più il team principal della Ferrari, dopo che non gli è stato rinnovato il contratto dal “cavallino” in favore di Binotto, ingegnere che prenderà il suo posto ai box. Il futuro di Arrivabene però non dovrebbe essere distante dal mondo dello sport, dato che ...

BANCA CARIGE/ Amministrazione straordinaria della Bce dopo dimissioni in cda : BANCA CARIGE in Amministrazione straordinaria: la Bca nomina tre commissari e un comitato di sorveglianza dopo le dimissioni di parte del cda

Lezzi : 'L'autonomia regionale serve a migliorare l'efficienzea della pubblica amministrazione' : 'L'autonomia non va ad indebolire l'unità nazionale ma vuole rendere più efficienti le amministrazioni regionali'. Questo governo intende 'ripristinare un equilibrio nel nostro Paese: non esiste la ...

In Bangladesh ha stravinto il partito della prima ministra Sheikh Hasina : Insieme ai suoi alleati ha ottenuto 288 seggi su 300, nonostante le accuse di gestire il potere in maniera sempre più autoritaria

«Il pandoro è un dolce senz'anima» - bufera sulla ministra della Salute : Subito si è scatenata la bufera politica. REAZIONI - 'Offese ingiustificate, senza fondamento e intollerabili a una delle istituzioni della città di Verona , soprattutto a ridosso delle festività ...

Luigi De Siervo - dirigente di Infront Italy - è il nuovo amministratore delegato della Lega Serie A : Luigi De Siervo è il nuovo amministratore deLegato della Lega Serie A. È stato votato oggi durante l’assemblea dei club, con 15 voti a favore su 20, uno in più del quorum necessario. De Siervo ha lavorato per anni in Rai

Il sindaco di Londra ha detto che la città pagherà la tassa per il permesso di soggiorno di tutti i dipendenti europei della sua amministrazione dopo Brexit : Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha detto che la città pagherà la tassa per richiedere il permesso di soggiorno definitivo – il cosiddetto settled status – a tutti i propri dipendenti europei che desiderano richiederlo dopo Brexit. I cittadini europei che vogliono

Walter Ricciardi : "La ministra della Salute? L'ho vista due volte. Con il governo non c'è stato confronto" : Ha deciso di lasciare l'incarico di presidente dell'Istituto Superiore di Sanità otto mesi prima della scadenza perché, ha spiegato, "giudico esaurito il mio compito", ma non nasconde che la politica del governo gialloverde sulla sanità non lo convince. Walter Ricciardi, in un'intervista a La Stampa, racconta perché ha interrotto il suo mandato. Non ha avuto scontri diretti con l'esecutivo e alla ministra Giulia ...

'Via il superticket in primavera' - l'annuncio della ministra Grillo - : Roma, 13 dic., askanews, - 'Via il superticket su visite e analisi massimo entro la primavera. Via anche i farmaci fotocopia più costosi dal prontuario per rimborsare i medicinali importanti oggi a ...

Controlli amministrativi della Polizia di Stato nelle serate organizzate in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno. : Una particolare attenzione sarà riservata alle prevendite ed al rispetto della prescrizioni dettate in sede di Commissioni di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli. Nel corso delle attività saranno ...