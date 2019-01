La Comunità ebraica di Roma ha denunciato il senatore M5s Lannutti

Shoah : Comunita' ebraica di Roma denuncia il senatore M5s Lannutti : 'La Comunità ebraica di Roma ha scelto di presentare una denuncia contro il senatore Elio Lannutti per istigazione all'odio razziale'. La conferma arriva da fonti della stessa Comunità. In queste ore ...

Lannutti : “Banche controllate dai Savi di Sion”. Comunità ebraica : “Antisemita”. Fi e Pd insorgono. Di Maio : “Ci dissociamo” : “Gruppo dei Savi di Sion e Mayer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale, portò alla creazione di un manifesto: ‘I Protocolli dei Savi di Sion’. Suddiviso in 24 paragrafi, viene descritto come soggiogare e dominare il mondo con l’aiuto del sistema economico, oggi del globalismo, dei banchieri di affari e finanza criminale”. Un post del ...

Lannutti : “Banche controllate dai Savi di Sion”. Comunità ebraica : “Delirante post antisemita”. Da FI al Pd : “M5s si dissoci” : “Gruppo dei Savi di Sion e Mayer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale, portò alla creazione di un manifesto: ‘I Protocolli dei Savi di Sion’. Suddiviso in 24 paragrafi, viene descritto come soggiogare e dominare il mondo con l’aiuto del sistema economico, oggi del globalismo, dei banchieri di affari e finanza criminale”. Un post del ...

Conte alla Comunità ebraica di Roma : «Fermiamo il degrado della convivenza civile» : Durante la sua visita alla Sinagoga di Roma, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha denunciato 'un progressivo degrado della convivenza civile a cui porre argine', dimostrato da episodi di ...

Ruth Dureghello - presidente della Comunità ebraica - e Giuseppe Conte : "Preoccupa la violenza verbale nel Paese" : Il premier Giuseppe Conte è andato al Tempio Maggiore di Roma per la sua prima visita alla Comunità ebraica della capitale. Conte ha reso omaggio alla lapide che ricorda l'attentato alla Sinagoga del 9 ottobre 1982, ponendo una corona di fiori e fermandosi un minuto in raccoglimento.Presenti il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni, il presidente della Comunità ebraica Ruth Dureghello e il presidente dell'Unione delle ...

Coppa Italia - la Comunità ebraica romana : 'Cori razzisti? Sbagliato minimizzare' : 'Non si può minimizzare e far finta di nulla per il timore di dare visibilità a certi personaggi.Non si può lasciare lo sport in mano a chi a ogni partita fa cori razzisti e antisemiti'. Lo ha scritto oggi su Twitter il presidente della comunità ebraica romana Ruth Dureghello dopo i cori di ieri dalla curva nord ...

Pres. Comunità ebraica di Roma : 'Razzismo? Non c'è volontà di risolvere' : Temo, come sta avvenendo in questi giorni, che spesso si parli di razzismo nello sport senza la volontà di risolvere definitivamente la questione. Se si vuole sconfiggere l'odio c'è bisogno di ...

Migranti - la Comunità ebraica romana insorge contro la Maglie : 'Siamo italiani anche noi' : Lui, Riccardo Romano e tanti altri hanno sottolineato in particolare come 'per la Maglie gli ebrei italiani non sono italiani e non possono esprimere opinioni pubbliche sulla politica italiana'. In ...