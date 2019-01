La cina dà alla francia un ultimatum per mettere fine al patto coloniale in africa

Il nuovo trailer di Metro Exodus ci offre uno sguardo ravvicinato alla categoria dei fucili : Sempre meno giorni ci separano da una delle uscite di maggior peso di questo 2019, ovvero dall'uscita dell'attesissimo Metro Exodus.Il gioco sviluppato da 4A Games lo abbiamo già visto in azione parecchie volte, solamente pochi giorni fa un video gameplay di 10 minuti ci ha fornito un nuovo sguardo a questo nuovo capitolo della serie.Tuttavia, oggi è giunto il momento di focalizzare l'attenzione sulla categoria dei fucili. Il nuovo trailer, ...

cina - debitori alla gogna pubblica : App svela dove si trovano : I critici della misura che sembra uscita da un libro di fantascienza su un mondo distopico , avvertono che il sistema è irto di pericoli e potrebbe ridurre gli esseri umani a poco più di un numero, ...

Subito EMUI 9.0.1 per Huawei P10 e Honor 9 - si parte dalla cina : Stanno iniziando a ricevere EMUI 9.0.1 presso il mercato cinese la coppia composta da Huawei P10 e Honor 9. Trattasi di un aggiornamento chiaramente basato su Android 9.0 Pie, chiamato a puntellare ulteriormente il software dopo il primo rilascio, avvenuto a livello locale nel mese di dicembre, nell'ambito dell'EMUI 9.0. Tra le ottimizzazioni implementate il supporto alla tecnologia VoLTE sulla rete China Telecom (cosa che sembra riguardarci ...

Riconquista della Luna : la NASA si allea alla cina : Nell’anno del cinquantesimo anniversario del primo sbarco umano sulla Luna, il nostro satellite è tra i protagonisti assoluti delle notizie astronomiche. Dopo il germoglio di cotone sul suolo Lunare di settimana scorsa e la SuperLuna di ieri, si torna a parlare della futura (ri)conquista della Luna come obiettivo principale della nuova esplorazione spaziale internazionale. Ma a differenza di mezzo secolo fa, questa volta la parola d’ordine ...

Rimini - bussa nudo alla vicina 76enne e le propone di vedere un film porno insieme : lei rifiuta - allora lui… : Intorno alle 18.30 di venerdì scorso, un ragazzo di 25 anni ha suonato al campanello della sua padrona di casa, un’anziana signora di 76 anni. Il giovane però, non era lì per pagarle l’affitto e neppure per chiederle in prestito dello zucchero: quando la donna ha aperto la porta infatti, lui era completamente nudo e, come se niente fosse, le ha detto che era solo in casa e le ha proposto di andare con lui nel suo appartamento per ...

'Conflitti di interesse e salute' : anche l'industria alimentare influenza la medicina - tra finanziamenti alla ricerca e sponsorizzazioni : Chiara Rivoiro , medico e PhD in Neuroscienze cliniche, specializzata in economia e politica sanitaria e in valutazione e gestione delle tecnologie sanitarie Luca De Fiore , Associazione Alessandro ...

“Vieni a guardare i porno a casa mia?” - poi si masturba nudo davanti alla vicina 76enne : I fatti sono avvenuti venerdì sera a Rimini. Il ragazzo - 25enne di origini romene - è stato denunciato per atti osceni. Pretendeva dall'anziana inquilina di guardare un film a luci rosse insieme. La 76enne ha avuto un mancamento, poi ha chiamato il 113.Continua a leggere

Pil - la peggiore frenata dal '90 Il conto di Trump alla cina di Xi : La crescita più bassa degli ultimi 30 anni. La Cina rallenta lievemente al 6,4% di craumento del Pil nel quarto trimestre del 2018, contro il 6,5% del terzo trimestre, segnando una crescita del 6,6% per l'anno scorso, al tasso di espansione più basso dal 1990 Segui su affaritaliani.it

DALLA cina/ Lao Xi : la strategia di Salvini che mette a rischio le europee : Il destino di chi governa l'Italia , oggi Salvini, ieri Renzi, si gioca al Sud. E il Sud chiede strategie, non tattiche: di tatticismi si muore

Pallamano - Mondiali 2019 : clamorosa sconfitta della Croazia - la Francia si avvicina alle semifinali : Seconda giornata del Main Round ai Mondiali di Pallamano maschile e prime sorprese, con alcuni risultati degni di nota, che alimentano la lotta per le prime due posizioni, valide per le semifinali. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le sfide di questa domenica. GRUPPO I: clamorosa sconfitta per la Croazia, che cede 29-26 ad un incredibile Brasile e per qualificarsi dovrà necessariamente vincerle tutte, mentre in serata la Francia mette ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Le mire di Putin nei Balcani per non essere circondato dalla cina : Putin è stato accolto trionfalmente a Belgrado. I Balcani sono di nuovo terreno di scontro, per ora solo strategico, tra grandi potenze

"Disservizi alla piscina di Vada" : In questi anni troppe volte ci siamo resi conto come nel nostro Comune lo Sport sia inteso e gestito come un settore marginale, noi pensiamo invece che sia di assoluta centralità, uno dei punti ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

Renault - vendite 2018 in crescita grazie alla cina : vendite per la Renault grazie alla Cina . I volumi di auto venduti nel 2018 sono cresciuti del 3,2% a 3,9 milioni di auto , ma solo grazie all' integrazione dei due marchi cinesi Jinbei e Huasong , ...