La Casa delle Farfalle apre a Palermo E la primavera sboccia a San Valentino- FOTO

Laura Pausini a sostegno della Casa delle donne : Serata evento sabato 26 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma per sostenere la campagna a favore della Casa delle donne in via della Lungara a Roma

Aggiudicata di nuovo alla coop Atlantide la Casa delle Farfalle di Milano Marittima : Il nostro obiettivo primario è conciliare questi due concetti avvicinando e stimolando in maniera semplice e intuitiva l'interesse del pubblico nei confronti della scienza e della ricerca». Negli ...

Il mercato immobiliare in Italia è in ripresa. Intesa Sanpaolo Casa entra nel settore delle case esclusive : In Italia è in ripresa il mercato immobiliare residenziale e soprattutto tiene il segmento del lusso. E Intesa Sanpaolo Casa entra nel settore delle case esclusive

Chi è Tulsi Gabbard - la deputata delle Hawaii che punta alla Casa Bianca : Anche sulla politica estera, le sue idee non sono poi troppo in linea con quelle dell'establishment di Washington. Non soltanto ha in passato criticato la guerra in Iraq ma non sostiene un approccio ...

Il Paradiso Delle Signore trama 14 gennaio : fermento in Casa di Nicoletta per le nozze : La trama di lunedì 14 gennaio de "Il Paradiso Delle Signore" rivela che in casa Cattaneo si respira tanta agitazione per le imminenti nozze tra Nicoletta e Riccardo. Dopo la paura scampata per l'incidente subito dalla futura moglie, la famiglia può pienamente dedicarsi ai preparativi del matrimonio. trama 14 gennaio: c'è fermento in casa Cattaneo, Nicoletta sta bene ma c'è molta agitazione Nel corso Delle precedenti puntate, Nicoletta ha avuto ...

Manovra - raddoppia l’assicurazione delle Casalinghe : costo più alto - ma anche più servizi : Con la legge di Bilancio è stata modificata l'assicurazione della casalinghe, obbligatoria per 9 milioni di persone ma che viene sottoscritta solo da un milione di utenti. raddoppia il premio annuale, che passa a 24 euro. Ma vengono anche estese le prestazioni fornite, con una invalidità per accedere alle rendita ridotta al 6%.Continua a leggere

Casa - i prezzi tornano in calo nonostante l'aumento delle compravendite : MILANO - Il mattone italiano non riprende quota, nonostante i segnali di rilancio dell'attività di compravendita. Secondo i dati preliminari dell'Istat, infatti, i prezzi delle abitazioni sono tornati ...

Inaugura a Reggio Emilia la Casa delle Storie del Teatro dell'Orsa : I musicisti Gaetano Nenna e Claudia Catellani, storici collaboratori del Teatro dell'Orsa, eseguiranno brani tratti da alcuni fortunati spettacoli della Compagnia. Sabato 12 gennaio, dalle 17 alle 24.

Una Casa dopo 40 anni di attesa : lacrime e gioia per i residenti delle Vele : Sono sessanta gli alloggi consegnati ad altrettante famiglie residenti nelle Vele di Scampia, a Napoli. E c'è chi ha...

La Casa Internazionale delle Donne chiede aiuto : La Casa Internazionale delle Donne di Roma ha lanciato una campagna di sottoscrizione. Il Comune di Roma ha revocato la concessione. Le Donne della Casa vogliono raccogliere 300.000 euro per fare fronte a un debito irragionevole, oggi oggetto di una proposta di transazione. Chiedono a tutte e tutti di diffondere il loro appello e di donare. Hanno aperto per questo una pagina dedicata.Con i tempi che corrono, bisogna tenersi cari i luoghi in cui ...

Nintendo in futuro potrebbe abbandonare il settore delle console Casalinghe? : Nintendo potrebbe abbandonare, in futuro, il settore delle "home console"? La possibilità non sarebbe di certo utopia secondo quanto riportato da Nintendo Everything.Come possiamo vedere infatti il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, ha delineato ai giornalisti Nikkei la sua visione nel medio e lungo termine e ha spiegato come Nintendo si trovi nell'industria videoludica con lo scopo di realizzare nuovi metodi innovativi e unici da ...