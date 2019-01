Juventus | infortunio per Cancelo | personalizzato per Khedira e Pjanic | riposo per CR7

Atletico Madrid - infortunio per Koke : lo spagnolo rischia di saltare il match con la Juventus : Il centrocampista dell’Atletico Madrid ha riportato una lesione di primo grado alla coscia destra Brutte notizie in casa Atletico Madrid, costretto a perdere per qualche settimana Koke. Il centrocampista spagnolo ha riportato una lesione muscolare nel corso del match con l’Huesca, che potrebbe costargli l’andata degli ottavi di Champions League contro la Juventus. Questo il comunicato del club: ‘Koke, che ha ...

Juventus - Cancelo : 'Sono qui per vincere. CR7 il migliore al mondo. Infortunio? Momento difficile - ma è passato' : È un campione vero, il migliore al mondo. È un calciatore che ha aumentato il livello della Juventus, ci aiuta tanto in campo e fa davvero la differenza. Per questo la Juventus ha puntato su di lui". ...

Atletico Madrid - infortunio per Savic : rischia di saltare la Juventus : ROMa - Stefan Savic rischia di saltare l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. L' Atletico Madrid , infatti, ha reso noto che il difensore ha riportato la rottura ...

Infortunio Mandzukic/ Juventus news - problema ai flessori per il croato : salta la Supercoppa Italiana? : L'Infortunio di Mario Mandzukic è l'ultima novità che arriva dalla Continassa dove la Juventus sta preparando la prima gara del 2019.

Juventus - infortunio per Mandzukic : in Coppa Italia novità in attacco : Quella di oggi è stata una mattinata di intenso lavoro per la Juventus. I bianconeri stanno intensificando le sedute in vista della Coppa Italia. Infatti, per la Juve l'appuntamento contro il Bologna è ormai alle porte. Sabato sera la squadra di Massimiliano Allegri è attesa allo stadio Dall'Ara per affrontare i rossoblu. Probabilmente per questo match i bianconeri si presenteranno con alcuni cambi di formazione, anche perché poi la squadra sarà ...

Juventus - infortunio Cancelo : il terzino rientra in gruppo : infortunio Cancelo – A quattro giorni dal ritorno in campo per una partita ufficiale, quella di sabato sera a Bologna in Coppa Italia, la Juventus ha sostenuto oggi il primo allenamento del 2019, al rientro da qualche giorno di vacanza. I bianconeri sono scesi in campo nella tarda mattinata, e hanno disputato un allenamento introdotto […] L'articolo Juventus, infortunio Cancelo: il terzino rientra in gruppo proviene da Serie A News ...

Infortunio Diego Costa - l’attaccante mette nel mirino la Juventus : INFORTUNO Diego Costa – Manca ancora un pò di tempo in vista della partita di Champions League tra Atletico e Juventus ma nel frattempo cresce sempre più l’attesa. Diego Costa il 20 febbraio vuole esserci, l’attaccante ispano-brasiliano è gia’ nella capitale spagnola per iniziare la seconda fase del recupero dopo l’Infortunio. Diego Costa è stato operato in Brasile per risolvere i fastidi al piede sinistro e ...

Juventus - infortunio Cuadrado : il colombiano operato al ginocchio. I tempi di recupero : OPERAZIONE Cuadrado – Trattamento per via artroscopica al ginocchio sinistro per il giocatore della Juventus, Juan Cuadrado, per curare la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate durante la partita di Champions League giocata a Berna contro lo Young Boys. Cuadrado operazione, la nota della Juventus A quanto si legge in una nota […] L'articolo Juventus, infortunio Cuadrado: il colombiano operato al ginocchio. ...

Juventus - infortunio muscolare per Bernardeschi : Ronaldo contro l'Atalanta forse riposa : Per la Juve, quella di oggi, è stata una mattinata di lavoro alla Continassa. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, si allenerà anche alla vigilia di Natale e il 25 dicembre, visto che mercoledì i bianconeri saranno impegnati allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo per sfidare l’Atalanta. La Juventus, per questo match, non avrà a disposizione Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino nel lavoro post partita in palestra ha ...

Infortunio Bernardeschi - si ferma il calciatore della Juventus : Infortunio Bernardeschi – «Ci prendiamo qualche ora di relax ma poi ci concentriamo subito sull’Atalanta». Ha parlato chiaro, ieri a fine partita, Capitan Chiellini. Non c’è tempo per riposare o per gioire per la matematica che anche quest’anno dichiara la Juve Campione d’Inverno: il giorno di Santo Stefano i bianconeri sono attesi dalla difficile trasferta di Bergamo (ore 15). Ecco perché la squadra si è ritrovata oggi al JTC ...

Juventus - infortunio muscolare per Bernardeschi : salta l'Atalanta : Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Nella settimana di gare ravvicinate che farà da contorno alle feste di Natale, la Juventus perde Federico Bernardeschi. L'attaccante bianconero, che non ha ...

Juventus - infortunio in allenamento per Bernardeschi : Federico Bernardeschi si è fatto male durante una seduta in palestra con la sua Juventus, probabilmente salterà la gara di Santo Stefano Nonostante non sia entrato in campo ieri contro la Roma, Federico Bernardeschi è stato costretto ad uno stop: “nel lavoro post gara in palestra ha avuto risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno“. Questo quanto ...

Infortunio Dzeko - l’attaccante della Roma può tornare per il big match contro la Juventus : Infortunio Dzeko – In casa Roma ora c’è solo un pensiero: la sfida contro la Juventus. Il big match dell’Allianz Stadium è un’ottima occasione per uscire dalla crisi e i primi passi per la rinascita sono quelli di recuperare gli infortunati. De Rossi e Dzeko vogliono recuperare e hanno iniziato a lavorare con il gruppo: saranno […] L'articolo Infortunio Dzeko, l’attaccante della Roma può tornare per il big ...

Infortunio Florenzi - il terzino della Roma rischia la partita contro la Juventus : Infortunio Florenzi – Continuano le brutte notizie per Eusebio Di Francesco: il tecnico della Roma ha infatti appena ricevuto la notizia di un altro infortunato in casa Roma. Dopo lo stop ai box di De Rossi, Dzeko, El Shaarawy e Pellegrini è arrivato il turno anche di Florenzi che ha subito degli affaticamenti muscolari. Il […] L'articolo Infortunio Florenzi, il terzino della Roma rischia la partita contro la Juventus proviene da ...