Julen | aperta una inchiesta sul caso del bambino caduto nel pozzo | il salvataggio si

caffeinamagazine

: Una ferita ancora aperta per l'Italia???? #alfredino ,i racconti di genitori e nonni,ricordano tanto questo imperter… - SunrisePhl : Una ferita ancora aperta per l'Italia???? #alfredino ,i racconti di genitori e nonni,ricordano tanto questo imperter… - milenabrioccia : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Julen come Alfredino. Parla Tullio Bernabei che nell'81 si calò nel pozzo a Vermicino: “Una ferita ancora a… - repubblica : Oggi su Rep: ???? Julen come Alfredino. Parla Tullio Bernabei che nell'81 si calò nel pozzo a Vermicino: “Una ferita… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) La vicenda di, ilin una Totalan, nei pressi della località spagnola di Malaga, si svolgerà anche in tribunale. Il giudice del tribunale di Malaga ha aperto un’ufficiale per individuare delle responsabilità su chi abbia realizzato il, che pare sia stato scavato soltanto nello scorso mese di dicembre.Pare che questa sia una pratica alquanto diffusa in quella parte dell’Andalusia, regione che d’estate vede diverse aree soggette a siccità. Stanno lavorando in proposito anche gli agenti della Policía Judicial appartenenti alla Guardia Civil di Vélez-Málaga, hanno fatto sapere fonti dell’Agencia EFE vicine al. Con loro collabora pure il Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).Verranno verificati gli eventuali permessi del, se ci siano o meno, ma il sospetto è che il– in ...