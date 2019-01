Juan Guaidó | chi è il deputato che si è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Classe 1973, figlio della classe media e una laurea in ingegneria. Fino a tre settimanesiaddel, era sconosciuto. Il 5 gennaio è stato elettodel’Assemblea Nazionale, il parlamento dominato dall’opposizione che continua a funzionare malgrado il regime chavista di Nicolas Maduro l’abbia spogliato dalle sue funzioni nel 2017., classe 1983, è riuscito a riportare unità in un’opposizione divisa e a galvanizzare nuovamente la protesta popolare, in un paese sprofondato in una gravissima crisi politica ed economica senza precedenti. Il suo giuramento è stato una sfida diretta a Maduro che il 10 gennaio si è insediato per un secondo mandato, ma viene considerato illegittimo dall’opposizione che non riconosce il risultato delle elezioni.Nato in una famiglia di otto figli della classe media nello stato ...