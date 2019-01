Italia-Francia | Gelmini | FI | | non possiamo assistere inerti a distruzione 70 anni

Le sportellate tra Italia e Francia e il summit di Davos : A che punto è la guerra con la Francia? L'Italia si ammanta di ridicolo riaprendo questioni che datano alla Seconda Guerra mondiale e agli equilibri che da lì vennero determinati e chiede, mandatario è il prof. avv. del popolo, che il seggio francese al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite vad

Min. Giustizia : Chiesta a Francia estradizione tutti latitanti Italiani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Mika a The Voice Francia dal 9 febbraio - tra i giudici della nuova edizione : come seguirlo dall’Italia : Mika a The Voice Francia, in giuria nella nuova edizione del talent show in partenza il prossimo 9 febbraio. Dopo l'addio a X Factor Italia, una brutta notizia da assimilare per il pubblico italiano che ha poi visto andar via anche Alvaro Soler, il cantante ha comunicato di essere stato arruolato per The Voice in Francia e seguirà uno dei team nella nuova edizione in partenza a febbraio. La conferenza stampa per la presentazione dell'ottava ...

Lite Italia-Francia. Conte : «Seggio Onu vada all'Ue». Parigi : «Non giochiamo a chi è più stupido» : A giugno era stato il caso della neve Acuqrius a fare scintille tra il premier italiano Conte e il suo omologo Parigino Macron che aveva definito...

Alta tensione Italia-Francia : "No gara a chi è più stupido..." : "La Francia non si farà trascinare nella gara di chi è più stupido con l'Italia". Ad affermarlo è il ministro transalpino per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, alla luce dell'ultima querelle diplomatica scoppiata tra Roma e Parigi dopo le affermazioni del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, sulla Francia colonialista che impoverisce l'Africa."La Francia è uno di quei Paesi che stampando la moneta per 14 Stati africani impedisce lo sviluppo e ...

Cosa resta dello scontro tra Italia e Francia su migranti e neocolonialismo : Luigi Di Maio tiene il punto. Matteo Salvini esce allo scoperto e fa da spalla all'alleato di governo, rincarando, con accuse ancora più dure, le critiche alla Francia. Giuseppe Conte prova a smorzare le tensioni con Parigi. Il giorno dopo la convocazione da parte del governo francese dell'ambasciatore Italiano per protestare dopo le frasi di Di Maio che ha sostanzialmente accusato Parigi di impoverire l'Africa, continua a tenere banco il 'caso ...

DIETRO LE QUINTE/ Lo scontro Italia-Francia apre le porte del Governo a Di Battista : Lo scontro diplomatico tra Italia e Francia agita Moavero, che potrebbe anche decidere di fare un passo inDIETRO, lasciando il posto a qualcun altro

Terroristi latitanti - la Francia : «Dall'Italia nessuna richiesta di estradizione» : «Se Macron vuole dare segnali di buona volontà, ci sono nomi e cognomi di alcuni Terroristi italiani come Battisti in Francia di cui chiederemo l'estradizione». È quanto ha detto il vicepremier e ...

“La Francia si sta Italianizzando - è sempre più chiusa e la diversità fa paura” : Ci sono episodi della nostra vita che non passano mai, altri che fanno finta di sparire e invece continuano a condizionarci. Sono – come pensa Alessandra, la quarantenne protagonista di "Idda"(Einaudi Stile Libero), il nuovo libro di Michela Marzano -professore ordinario di Filosofia morale all'Università Paris Descartes - "ricordi ingarbugliati che all'improvviso riappaiono, immagini e parole che riaffiorano a casaccio, prima di ...

