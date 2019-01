Istigava alla guerra Santa: arrestato

: Terrorismo, arrestato italiano convertito all'Islam: sui social istigava alla guerra santa - rosati22 : Terrorismo, arrestato italiano convertito all'Islam: sui social istigava alla guerra santa - rosati22 : RT @ilmessaggeroit: #terrorismo, arrestato #italiano convertito all'Islam: sui social istigava alla guerra santa - fisco24_info : Istigava alla Jihad, arrestato italiano convertito : -

Un 32enne pregiudicato di Catania è statopolizia con l'accusa di apologia del terrorismo attraverso strumenti informatici e istigazione all'arruolamento in organizzazioni terroristiche. Secondo le indagini, l'uomo si era convertito all'islamismo nel 2011 e aveva iniziato a utilizzare i social network per la sua attività di propaganda, diffusione mediatica e proselitismo. Nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.(Di mercoledì 23 gennaio 2019)