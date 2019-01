Inter | possibile cessione per Perisic | su di lui c' è il Manchester United RUMOURS

Inter - possibile cessione per Perisic : su di lui c'è il Manchester United : Ivan Perisic potrebbe infiammare gli ultimi giorni di calciomercato dell'Inter. Fino ad ora il club nerazzurro è stato sostanzialmente in disparte dalle trattative, rimandando ogni tipo di discorso alla prossima estate, sia in entrata che in uscita. L'esterno croato, però, sembra essere finito nuovamente nel mirino di alcuni grandi club d'Europa, su tutti il Manchester United e l'Atletico Madrid. Martedì l'ex giocatore del Wolfsburg è stato ...

Prodi : “Attacchi alla Francia? Superficiale brutalità. Il cambiamento del governo è possibile solo per lotte Interne” : Gli attacchi alla Francia da parte del governo sono stati fatti con “Superficiale brutalità”, inadatta alle questioni “complesse” e “raffinate” che sono sul tappeto. Ma anche la consapevolezza che l’esecutivo Conte è destinato a durare, salvo “lotte interne” che dividano M5s e Lega. Anche perché “c’è un’opposizione, ma non un’alternativa”. Romano Prodi analizza i ...

Moratti : 'Gasperini? Ero sicuro della scelta fatta - forse gli serviva più tempo. Ma all'Inter non è possibile...' : Massimo Moratti , ex presidente dell' Inter , parla a la Gazzetta dello Sport della scelta fatta nel 2011-12 di puntare su Gasperini : 'Lo scelsi per il bel gioco che aveva sempre proposto con le sue squadre. Un gran merito che gli va attribuito anche adesso, guardate ...

Clamoroso Inter - possibile cessione per Ivan Perisic : Atletico Madrid e Manchester United pronte all’offerta : Ivan Perisic potrebbe anche lasciare l’Inter nella sessione di calciomercato invernale, Atletico Madrid e Manchester United potrebbero sferrare l’attacco decisivo L’Inter non è certo soddisfatta dalle recenti prestazioni di Ivan Perisic. Il calciatore croato non sta incidendo sulle sorti nerazzurre e secondo quanto rivelato oggi dal Corriere della Sera, potrebbe anche essere ceduto nella finestra di calciomercato ...

Icardi-Inter - ingaggio e nuova clausola : così l'accordo è possibile : Dalle nubi delle settimane scorse all'ottimismo manifestato ieri sera a Tiki Taka: il rinnovo di contratto di Icardi con l'Inter si farà, Wanda Nara è stata molto chiara al riguardo . Ma cosa si cela ...

San Valentino – Aldo presenta “Love Interest” : una capsule collection da sogno - impossibile resisterle [GALLERY] : Aldo presenta “Love Interest”: una capsule collection dedicata la giorno di San Valentino Aldo celebra la giornata dell’amore per eccellenza presentando “Love Interests”, una capsule collection dedicata al giorno di San Valentino. Fil rouge della collezione sono la rosa e il cuore, simboli universali di fascino e passione, che vanno ad impreziosire tutti i prodotti della capsule collection donando loro un tocco romantico e ...

Inter - chiamata a Mourinho : per i bookmakers è tutt'altro che impossibile (RUMORS) : José Mourinho sarà sicuramente uno dei nomi, insieme ad Antonio Conte, che infiammerà il mercato degli allenatori la prossima estate. Lo Special One ha lasciato il Manchester United un mese fa in un'avventura terminata in maniera burrascosa, ma che ha portato comunque dei trofei. Su tutti sicuramente la vittoria dell'Europa League nella stagione 2016-2017, ma anche il secondo posto della scorsa stagione è stato positivo dietro un Manchester City ...

Inter-Barella - affare possibile? Spunta il like di Spalletti : INTER BARELLA, il like di Spalletti- Se c’è qualcosa che si è capito in questa sessione di mercato invernale, è che Nicolò Barella è tra i pezzi più pregiati della “scuderia” del Cagliari. Il giovane centrocampista sardo grazie ad un grande avvio di campionato si è sicuramente assicurato un futuro in un top club europeo. […] L'articolo Inter-Barella, affare possibile? Spunta il like di Spalletti proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Inter - accelerata per Ozil : colpo possibile già a gennaio (RUMORS) : In questa sessione di calciomercato l'Inter non farà nessun acquisto di grido a titolo definitivo. Anche il presidente, Steven Zhang, qualche giorno fa, aveva dichiarato come il club sia attento ad eventuali occasioni di mercato altrimenti, in caso contrario, ogni discorso è rimandato a giugno. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, infatti, stanno già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, in vista della ...

Inter - l'Udinese apre alla possibile cessione di De Paul (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato.Nelle prossime settimane i nerazzurri faranno ben poco visto che il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, stanno lavorando già per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Il reparto che subirà maggiori modifiche è il centrocampo che nel corso di questa ...

VIDEO Inter-Benevento - Coppa Italia : possibile turnover per i nerazzurri? Le novità sulla probabile formazione : Domenica 13 gennaio (ore 18.00) l’Inter affronterà il Benevento negli ottavi di finale della Coppa Italia, i nerazzurri se la dovranno vedere contro una formazione di Serie B e partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno assolutamente sottovalutare l’avversario. Si giocherà a San Siro ma lo stadio sarà a porte chiuse dopo i cori razzisti contro Koulibaly, i padroni di casa vogliono evitare figuracce e inseguono la ...

Inter - possibile rottura con Icardi : la Juventus pronta al colpo (RUMORS) : In casa Inter a tenere banco è il caso Mauro Icardi, nonostante domenica si torni in campo con i nerazzurri impegnati nel match contro il Benevento allo stadio Meazza, negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il centravanti argentino è finito nell'occhio del ciclone negli ultimi giorni per la questione rinnovo e le dichiarazioni rilasciate dalla moglie e agente, Wanda Nara, che ha ammesso come ci sia ancora molta distanza tra domanda e offerta. ...

L'Inter punta Herrera : dopo Godin possibile altro colpo a parametro zero (RUMORS) : L'Inter negli ultimi anni è molto attenta al mercato dei parametri zero e in particolar modo la prossima estate sono tanti i giocatori in scadenza di contratto interessanti che potrebbero contribuire a far fare il salto di qualità alla rosa nerazzurra. Il primo colpo è stato praticamente messo a segno visto che il club ha trovato l'accordo con il centrale uruguaiano, Diego Godin, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, che andrà a ...

Carige - il Pd attacca Conte per un possibile conflitto d'Interessi - La replica del premier : 'Un'assurdità' : Accuse bollate come "un'assurdità" da Conte che - ricordano da Palazzo Chigi - non ha mai avuto "uno studio professionale associato" con Alpa" né ha mai "incontrato o conosciuto" Mincione, limitandosi ...