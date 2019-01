Inter | Perisic ceduto subito | chi arriva al suo posto

Clamoroso Inter - possibile cessione per Ivan Perisic : Atletico Madrid e Manchester United pronte all’offerta : Ivan Perisic potrebbe anche lasciare l’Inter nella sessione di calciomercato invernale, Atletico Madrid e Manchester United potrebbero sferrare l’attacco decisivo L’Inter non è certo soddisfatta dalle recenti prestazioni di Ivan Perisic. Il calciatore croato non sta incidendo sulle sorti nerazzurre e secondo quanto rivelato oggi dal Corriere della Sera, potrebbe anche essere ceduto nella finestra di calciomercato ...

Inter - Perisic è sul mercato : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l'Inter in estate ascolterà proposte economiche per Ivan Perisic . L'esterno croato delude ancora e dalla sua cessione il club nerazzurro conta di ricavare un piccolo tesoretto da reinvestire ...

Inter - a giugno Perisic potrebbe essere ceduto al Manchester United (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta al prossimo impegno di campionato, che vedrà i nerazzurri impegnati in casa, allo stadio Meazza, contro il Sassuolo alle ore 20:30, a porte chiuse per i fatti di Inter-Napoli. Gara importante per entrambe le squadre visto che i padroni di casa vogliono tenere il passo del Napoli secondo, mentre gli ospiti vogliono tornare in lotta per un piazzamento europeo. La dirigenza nerazzurra, intanto, sta lavorando già per ...

L'Inter valuta la cessione di Perisic al Manchester United in estate (RUMORS) : Uno dei giocatori che ha deluso le aspettative in casa Inter in questa prima parte della stagione è l'esterno croato, Ivan Perisic. Reduce da un Mondiale da protagonista con la maglia della propria Nazionale, il giocatore ha offerto spesso prestazioni non all'altezza della sua fama. Diciassette le presenze in campionato, con tre reti messe a segno (contro Torino, Bologna e Chievo Verona) mentre nelle sei partite disputate in Champions League non ...

Inter - c'è l'erede di Perisic - : Si torna a parlare del futuro di Perisic in casa Inter. Il croato ha ribadito, più volte, di avere un debole per la Premier League. Il Manchester United lo cerca da tempo e, in estate, potrebbe ...

Inter - per il dopo Perisic c'è De Paul : Inter SU DE Paul - Sempre in vista del prossimo mercato estivo e secondo la Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo Ausilio continua a lavorare con l'Udinese per Rodrigo De Paul . L'argentino ha ...

Inter-Benevento - le pagelle dei nerazzurri : Perisic regala tre assist - male Brozovic : pagelle INTER PADELLI 6 Prima presenza in questa stagione. Bravo al 5' su Tello, poi subisce due reti. VRSALJKO 5 Diversi errori su Improta e a inizio gara si becca pure il giallo. RANOCCHIA 6 Come ...

Calciomercato Inter - obiettivo Perisic allo United per arrivare a Modric : Calciomercato Inter – Ivan Perisic potrebbe finalmente diventare un giocatore del Manchester United alla fine della stagione con l’Inter. I nerazzurri infatti starebbero cercando di raccogliere il denaro necessario per finanziare l’acquisto Luka Modric. Il nazionale croato è stato più volte accostato ai Red Devils e recentemente ha parlato di quanto è stato vicino a […] L'articolo Calciomercato Inter, obiettivo Perisic ...

Inter - Perisic potrebbe dire addio : su di lui Manchester United e Atletico Madrid : Ivan Perisic è uno dei giocatori che ha deluso maggiormente le aspettative nelle fila dell'Inter in questa prima parte della stagione. L'esterno croato, reduce da un Mondiale da protagonista, in cui ha contribuito a portare la Croazia in finale contro la Francia, segnando anche la rete del momentaneo 1-1, non ha fatto la differenza e, anzi, ha messo a segno solo tre reti in questa prima parte della stagione. Un rendimento che ha scatenato anche ...

Inter - per Lautaro è un gol speciale. Perisic ancora a corrente alternata : una vittoria da... Inter, quella acciuffata dai nerazzurri nel big match del primo Boxing Day della storia del campionato di Serie A. Nella sfida contro il Napoli , a regalare i tre punti a Spalletti ...

Live Inter-Napoli 0-0 Perisic in gol ma è in fuorigioco : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : annullato un gol a Perisic : 38′ Ancora pericoloso Politano su imbeccata di Joao Mario ma la palla si spegne sulle mani di Meret 35′ Fabian Ruiz scarica un tiro da 25 metri ma non riesce a trovare il bersaglio, la palla termina alta oltre la traversa. 30′ Gran gol al volo di Perisic su lancio di Borja Valero. Ma Icardi […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: annullato un gol a Perisic proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Inter-Napoli probabili formazioni : Milik dal 1'? C’è Perisic : INTER NAPOLI- Dopo il mezzo passo falso nel match di Verona contro il Chievo, l’Inter si prepara a vivere il big match della 18^ giornata contro il Napoli. Nerazzurri chiamati alla prova del nove. Servirà grande lucidità, concentrazione e voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Come sottolineato più volte da Spalletti, ci sarà bisogno […] L'articolo Inter-Napoli probabili formazioni: Milik dal 1′? C’è Perisic ...

Top & flop : Inter - dove sei finita al 65'? Però forse è rinato Perisic : Il gol di Pellissier al 91' rovina i piani di Luciano Spalletti. Il pareggio del Chievo in pieno recupero è una beffa sotto Natale per l'Inter. TOP, Perisic - Hai voglia a dire che un gol che non ti ...