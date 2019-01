Insetti da mangiare | ecco come ottenere l' autorizzazione

Novel food - il 40% degli italiani pronti a mangiare Insetti. Un nostro cronista ha provato grilli - camole e locuste : Il 40% degli italiani ritiene che gli insetti faranno parte della dieta del futuro. Lo ha rivelato ad inizio dicembre un’indagine condotta dalla Doxa per conto di Rentokil Initial (leggi il blog di Diego Fusaro). La ricerca individua nei giovani tra i 18 e 34 anni la fascia di età più aperta all’entomofagia, più restii gli over 55 (il 63% del campione ritiene che non saranno mai accettati come alimento in Italia). Così a un anno di ...