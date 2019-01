Infortunio Belotti | scongiurata la frattura | le ultime sulle condizioni del bomber del

sportfair

: #Torino, paura per l'infortunio di #Belotti in allenamento - calciomercatoit : #Torino, paura per l'infortunio di #Belotti in allenamento - fantagazzetta : Torino, paura Belotti! Infortunio per l'attaccante in allenamento, escluse fratture - ProfidiAndrea : ?? #Torino, botta ?? alla mano per #Belotti: timore frattura, subito i controlli verso l’Inter. 'Belotti, paura e po… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Torino, qualche ora d’ansia in casa granata per quanto concerne ledel centravanti: le ultimissime Il ‘Gallo’alle prese con qualche problema fisico dopo l’allenamento di ieri del Torino. In un primo momento infatti, dopo un duro colpo alla mano, si è parlato di possibileper il centravanti granata. Secondo Tuttosport invece, dopo gli esami di rito, tale ipotesi è statae dunque si tratta solo di una forte contusione peril quale potrebbe esserci domenica contro l’Inter. Iago Falquè e Zaza si scaldano dunque, ma solo per stabilire chi giocherà al fianco del Gallo.L'articolola: ledeldel Torino SPORTFAIR.