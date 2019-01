Infarto | ictus | ipertensione | ecco cosa è necessario evitare a tavola | soprattutto in

meteoweb.eu

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Mangiare troppi fritti non fa semplicemente male: è associato ad un maggior rischio di morte, e questo valeper le donne. In particolare i cibi fritti possono causare patologie cardiovascolari. Lo rivela uno studio pubblicato sul British Medical Journal, condotto da Wei Bao, epidemiologo del College of Public Health presso la University of Iowa. Lo studio ha coinvolto 106.966 donne in menopausa di 50-79 anni (coinvolte nello studio Women’s Health Initiative) tra 1993-1998, e seguite fino al febbraio 2017. Durante il periodo di monitoraggio sono avvenuti 31.588 decessi, 9.320 per cause cardiovascolari, 8.358 per tumori e 13.880 per altre cause. I ricercatori hanno rilevato che il consumo quotidiano di pollo fritto si associa a un rischio di morte per qualsiasi causa maggiore del 12% e un rischio di morte per cause cardiovascolari del 13% maggiore, ovviamente ...