calciomercato

: ?? Gattuso: '@Cristiano negli ultimi anni è diventato un giocatore incredibile. E' una macchina perfetta'. E' tutt… - juventusfc : ?? Gattuso: '@Cristiano negli ultimi anni è diventato un giocatore incredibile. E' una macchina perfetta'. E' tutt… - robinafca23 : RT @cmdotcom: Incredibile: #Sala era nella lista degli osservati di #Mancini per la Nazionale - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Incredibile: #Sala era nella lista degli osservati di #Mancini per la Nazionale -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Mentre il mondo intero resta in grande apprensione per le ricerche dell'aereo su cui viaggiava e che lo stava portando a Cardiff per il trasferimento a titolo definitivo dal Nantes, emergono nuovi particolari ...