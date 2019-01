In The Flash 5×12 sarà una macchina della memoria a rovinare tutto? Il trailer e le

Nora mente ancora in The Flash 5 ma Sherloque scopre la verità : il ritorno della serie è a colpi di Batmobile? : L'attesa è finita e dopo oltre un mese The Flash 5 è tornato in onda negli Usa ma niente è cambiato in Nora, o quasi. L'intero episodio è servito alla giovane a capire che anche le persone cattive cambiano e se nei primi minuti inveiva contro Thawn per aver ucciso sua nonna, 45 minuti dopo era già pronta a perdonarlo e tornare ad aiutarlo, ma a fare cosa e perché? Questo è ancora un mistero e rimarrà tale visto che gli ultimi minuti di "The ...

The Flash 5 e Arrow 7 - anticipazioni Usa : il ritorno di Cicada e la sorellastra di Oliver : Negli Stati Uniti sono imminenti i debutti di metà stagione delle serie che fanno parte dall'Arrowverse sull'emittente The CW. Il 15 gennaio riparte The Flash con il decimo episodio della quinta stagione, dove rivedremo Nora Allen, la futura figlia di Barry e Iris, e il ritorno del villain Cicada. La serie, prima del crossover Elseworld, si era congedata dal pubblico il 4 dicembre con l'ottavo episodio che ha permesso alla serie di arrivare ...

Jesse L. Martin torna in The Flash 5 dopo l’incidente : Joe pronto per il gran finale : Chi ha sentito la mancanza di Joe in questi ultimi episodi di The Flash 5 può finalmente tirare un sospiro di sollievo: Jesse L. Martin è pronto a tornare sul set e nella serie. Secondo quanto riferisce TVLine sembra che l'attore si sia ripreso dall'incidente alla schiena e che presto tornerà parte attiva della serie pronto per l'ultima corsa e per gli ultimi episodi di questa stagione. Secondo quanto riporta il sito americano, sembra ...

Arrow 7 - The Flash 5 - Supergirl 4 : nuovi episodi - possibile la morte di Oliver Queen : La pausa festiva è finita e anche negli Stati Uniti la programmazione riprenderà, come sempre, dal punto in cui si è interrotta a novembre/dicembre. Le serie tv in onda su The CW, nello specifico, Arrow, The Flash e Supergirl, ripartiranno, rispettivamente, con i nuovi episodi della settima stagione, della quinta e della quarta, tutte dal decimo episodio. Le tre serie tv, non tenendo conto del crossover Elseworld, il nono episodio, riprenderanno ...

È crisi in The Flash 5 : il nuovo trailer annuncia il ritorno della serie tra Cicada e bugie : Di crisi ne sentiremo parlare fino al prossimo anno quando il crossover dell'Arrowverse sarà dedicato proprio a questo ma, fino ad allora, il pubblico dovrà fare i conti con quello che succederà in The Flash 5 e che sembra non allontanarsi molto dal mood. The CW ha rilasciato un nuovo trailer esteso per "The Flash and the Furious" confermando il ritorno della serie per il prossimo 15 gennaio negli Usa e mostrando la famiglia West-Allen alle ...

Tra le serie più piratate del 2018 c’è The Walking Dead 9 : ascolti flop ma sul podio con The Flash e The Big Bang Theory : Arriva da TorrentFreak la classifica delle serie tv più piratate di questo 2018 e proprio adesso che l'anno è agli sgoccioli la notizia sembra ancora più scioccante: The Walking Dead 9 (e non solo) è la serie più scaricata. A quanto pare la serie AMC ha perso molti in ascolti ma non in fedelissimi visto che il pubblico ha scaricato "milioni di volte" la serie e non solo l'ultima stagione. I fan sperano davvero che si ritorni ai numeri di un ...

The Flash 5 - Arrow 7 e Supergirl 4 in onda in Italia anche su Sky : Mediaset annuncia le date ufficiali : Il momento che tutti aspettavano è finalmente arrivato: The Flash 5, Arrow 7 e Supergirl 4 hanno finalmente una data ufficiale di messa in onda su Mediaset. Mentre ancora non c'è traccia di un passaggio in chiaro per le stagioni precedenti, andate in onda solo su Premium, ecco arrivare una gradita notizia che da il via il conto alla rovescia in attesa di vedere i nuovi episodi. The Flash 5, Arrow 7 e Supergirl 4 attualmente sono in pausa ...

Grant Gustin di The Flash ha sposato LA Thoma : 28enne attore americano conosciuto per i suoi ruoli di Barry Allen/Flash nella serie televisiva The Flash e di Sebastian Smythe nella serie televisiva Glee, Grant Gustin ha giurato amore eterno a LA Thoma.A confermare il lieto evento alcuni invitati, via Instagram, con le prime foto ufficiali della cerimonia condivise sui social. Una cerimonia privatissima, e blidantissima, andata in scena il 15 dicembre. Tra i presenti 'vip', volti come ...

The Flash 5 spiegherà l’alleanza tra Nora e Thawne : quando andranno in onda i nuovi episodi? : La scorsa settimana il pubblico era alle prese con le prime azioni e i primi momenti di Elseworlds e adesso? Buio totale. The Flash 5, Supergirl 4 e Arrow 7 sono in pausa fino a gennaio e, in particolare, proprio Grant Gustin e i suoi rimarranno in panchina fino al prossimo 15 gennaio, sarà allora che scopriranno qualcosa in più sul legame tra Nora e il nemico di suo padre, Eobard Thawne (Tom Cavanagh)? La rivelazione di un legame tra i due ...

Il prossimo crossover di Arrow - The Flash e Supergirl causerà la morte di uno degli eroi? : Il pubblico ha ancora negli occhi il bel crossover che ha lanciato Kate Kane e ha portato in tv la Lois Lane di Elizabeth Tulloch, ma c'è già chi pensa al prossimo crossover di Arrow, The Flash e Supergirl che potrebbe portare alla morte di uno dei nostri eroi. Crisis è stato lanciato proprio al termine di Elseworlds con un primo trailer e un poster che rimandano al 2019, ma cosa potrebbe succedere? Per molto il crossover di Arrow, The Flash ...

The Flash 5×10 : Nora - il passato e un’ala spezzata (VIDEO) : The Flash 5×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie Tv ritornerà sul piccolo schermo americano il 15 gennaio 2019. Dopo aver concluso la parentesi del crossover, possiamo ritornare alla storia principale della quinta stagione. “The Flash and The Furious” non ha ancora una trama, ma grazie al promo di The Flash 5×10 distribuito dalla The CW possiamo scoprire già qualche piccola anticipazione: che cosa non ci ...

Crisi sulle Terre Infinite sarà il prossimo crossover tra Arrow - The Flash e Supergirl : il primo promo conferma il rinnovo delle serie? : La terza e ultima parte di Elseworlds è passata quasi in secondo piano quando The CW ha deciso bene di mandare in onda gli ultimi minuti del crossover annunciando il prossimo "Crisi sulle Terre Infinite". Uno degli eventi fumettistici per eccellenza dell'universo DC conquisterà la prossima stagione televisiva ma confermando anche, indirettamente, una serie di notizie che mettono il pubblico già a proprio agio. Crisi sulle Terre Infinite sarà ...