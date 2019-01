In Cina non nascevano così pochi bambini dai tempi delle carestie

La VR non fa decisamente per me ma l'AR è affasCinante! : L'applicazione permetteva di scaricare degli "strati" , dall'inglese layer e AR nasce il nome dell'app, da applicare al mondo esterno in modo da poter sfruttare la fotocamera del dispositivo per ...

Quanto conta la religione nella scelta di non vacCinarsi : Parecchio, secondo i dati raccolti dal Confidencial, ed è una questione che riguarda diverse religioni e diversi paesi europei

'Pupi e Fornelli' su Tv8 - il nuovo format di cuCina in cui non conta il talento : Ieri sera dalle 18:30 su Tv8 è andato in onda il primo appuntamento di “Pupi e fornelli”, il cooking show a premi targato Fremantle. Alla conduzione c’è il cantante toscano Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, affiancato dallo chef Cristiano Tomei che commissiona le pietanze ai concorrenti e assegna la vittoria a una delle coppie. Il meccanismo Il gioco consiste nella gara tra due coppie di parenti (nella prima puntata ci sono stati due cugini ...

Meningite - bimba non vacCinata rischia di morire a Bologna : Morto bimbo di due anni per Meningite «Come sta? È stata dimessa la scorsa settimana " risponde il professor Marcello Lanari, direttore della Pediatria d'urgenza e del Pronto soccorso pediatrico " e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 gennaio) : Klay Thompson trasCina Golden State con 44 punti - i 76ers travolgono i Rockets nonostante 37 di Harden : Undici partite in scena nel Martin Luther King Day, che l’NBA celebra portando le sue partite a quasi qualsiasi orario del giorno e della sera, dando modo anche agli spettatori europei di vivere la pallacanestro d’oltreoceano in orari più accessibili del solito. Al Madison Square Garden gli Oklahoma City Thunder battono i New York Knicks per 109-127, con una serata ispirata per il trio Paul George-Russell Westbrook-Dennis Schröder, ...

Perché la frenata della Cina non è colpa di Trump ma di Xi : Milano. L’economia cinese ha registrato ieri il suo peggior risultato dal 1990: nel 2018 il paese è cresciuto del 6,6 per cento, con una crescita del 6,4 per cento registrata nell’ultimo trimestre dell’anno, il livello più basso dai tempi della crisi finanziaria globale. Questi dati poco soddisfacen

Effetto guerra commerciale - crescita Cina al minimo dal 1990. E gli analisti non si fidano neanche dei dati ufficiali : Effetto guerra commerciale, l'economia cinese rallenta nel 2018 riportando il tasso di crescita peggiore dal 1990, dunque in ben 28 anni.

Riscatto laurea - la pensione si avviCina ma l’assegno non cresce : Il nuovo Riscatto della laurea è valido solo per arrivare prima al traguardo della pensione ma non incide minimamente sulla misura dell’assegno. A differenza della pace contributiva, la nuova agevolazione sui riscatti della laurea è “stabile”. Si tratta di una opzione che non stravolge le forme di Riscatto tradizionali - che restano in vita - ma piuttosto aggiunge una possibilità in più...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Le mire di Putin nei Balcani per non essere circondato dalla Cina : Putin è stato accolto trionfalmente a Belgrado. I Balcani sono di nuovo terreno di scontro, per ora solo strategico, tra grandi potenze

Arriva Pupi e Fornelli - il primo cooking show per chi non sa cuCinare : Un programma di cucina atipico che scombina le carte in tavola La tv è piena di cuochi esperti che ci insegnano a cucinare, viaggiano per l'Italia e per il mondo alla ricerca dei piatti e degli ingredienti più strani e pregiati, giudicano aspiranti cuochi, o mettono la loro esperienza al servizio di attività fallimentari. Pupi e Fornelli mette in ...

Trieste : registrato il primo caso grave di influenza - è una 43enne non vacCinata : registrato a Trieste il primo caso grave di influenza di quest’anno: lo rende noto l’azienda sanitaria. Si tratta di una donna di 43 anni, non vaccinata, ricoverata presso il presidio ospedaliero di Trieste con una sindrome di grave insufficienza respiratoria acuta. In Regione il sistema di sorveglianza delle forme gravi e complicate di influenza segnalava, al 13 gennaio, 4 casi gravi di influenza con un decesso. Con questo caso, già ...

Jeremias Rodriguez : grazie al pronto intervento dello staff medico di Andrea Iannone - L’Isola dei Famosi è più viCina : Iannone, cuore d’oro: Jeremias Rodriguez alL’Isola grazie all’aiuto del pilota. Il gesto disinteressato del centauro è da applausi Andrea Iannone corre in aiuto del suo ex ‘cognato’ Jeremias Rodriguez, al quale, nonostante la rottura... L'articolo Jeremias Rodriguez: grazie al pronto intervento dello staff medico di Andrea Iannone, L’Isola dei Famosi è più vicina proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Gossip Amici 18 - Tish si avviCina ad Alvis e ad Alberto intima : 'Non mi devi toccare' : I fan di Amici di Maria De Filippi si erano già affezionati a quella che sembrava essere la prima coppia della diciottesima edizione, cioè quella formata dai cantanti Tish e Alberto. Dopo le vacanze di Natale, però, qualcosa sembra essersi rotto tra i due allievi della scuola, tanto che la ragazza è arrivata ad intimare al compagno di non toccarla mentre provavano un duetto per la prossima puntata. Se con il tenore le cose non vanno affatto ...