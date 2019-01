Il sito di Twitter ha una nuova grafica

Il Milan parla portoghese : in arrivo sito e account Twitter : Giovedì 8 gennaio, giorno della presentazione ufficiale di Lucas Paquetà, il Milan lancia il sito ufficiale e l' account Twitter in lingua portoghese L'articolo Il Milan parla portoghese : in arrivo sito e account Twitter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Enrico Silvestrin - rissa su Twitter con Baby K : “Ogni volta che canti muore un compositore” : L’esibizione di Baby K al Grand Fratello Vip non è piaciuta a Enrico Silvestrin, che ha scritto parole al vetriolo nei confronti della giovane cantante. Silvestrin, ex concorrente del reality, ha scritto infatti che “ogni volta che Baby K canta un compositore muore di dolore“. Non si è fatta attendere la replica, che ha scatenato una vera e propria rissa a colpi di twit. “Che c’è non avevi il coraggio di taggarmi ...