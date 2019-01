Il ritorno di DiNozzo in NCIS 16 | ma non è Michael Weatherly | la foto di Wilmer

optimaitalia

(Di giovedì 24 gennaio 2019)Come già precedentemente annunciato, ci sarà un po' diin16, ma non si tratta deldinei panni dell'agente speciale Tony. A fare la sua apparizione come guest star in uno degli episodi della stagione attualmente in corso negli Stati Uniti sarà invecesenior.In un post su Twitter, l'attoreValderrama ha confermato che vedremo Robert Wagner tornare in scena nella sedicesima stagione nei panni del padre di Tony: il cast sta girando infatti la seconda parte di16, che vedrà anche un cameo dell'interprete disenior, ruolo che ricopre saltuariamente dal 2010.Come noto,ha lasciato lo spettacolo al termine della tredicesima stagione per diventare il protagonista di uno show tutto suo, Bull, attualmente in onda su CBS proprio in programmazione dopo. L'attore non ha intenzione di tornare nella ...