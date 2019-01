Il raduno giovani sovranisti Ue e il piano economico Lega

ilfogliettone

(Di giovedì 24 gennaio 2019) L'obiettivo numero uno dellae' l'appuntamento delle Europee: in attesa degli ultimi accordi di Matteo Salvini (ultimamente e' stato in Polonia per incontrare Jaroslaw Kaczynski, nei prossimi giorni vedra' rappresentanti di Alternativa per la Germania, con i quali ha contatti da anni) per costituire l'alleanza populista, laha gia' organizzato ildei. Il 29 marzo a Roma arriveranno gli esponenti del movimentole del Rassemblement National francese, i fiamminghi di Vlaams Belang, i tedeschi di Afd, iaustriaci di Fpo. Sono stati invitati anche i polacchi, i finlandesi, iungheresi del partito di Viktor Orban.Ma la 'guest star' sara' il leader di Russia Unita che con una dezione del partito che fa riferimento a Putin, sara' nella Capitale. Si tratta di Sergey Perepelov, il numero uno di Molodaya Gvardiya (Giovane Guardia) ...