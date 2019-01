Il Papa a Panama | le tappe della visita

Papa vola oggi a Panama per la GMG : Attesi giovani cattolici da tutto il mondo. Francesco partirà con un volo Alitalia alle 9.35 da Roma-Fiumicino e arriverà a Panama quasi 13 ore dopo,alle 16.30 locali, le 22.30 ora italiana,. Ad ...

Papa vola oggi a Panama per la GMG : 7.02 Papa Francesco parte oggi alla volta di Panama per la 34esima Giornata Mondiale della Gioventù (GMG). E' il 26esimo viaggio internazionale del suo pontificato e il primo del 2019. Attesi giovani cattolici da tutto il mondo. Francesco partirà con un volo Alitalia alle 9.35 da Roma-Fiumicino e arriverà a Panama quasi 13 ore dopo,alle 16.30 locali(le 22.30 ora italiana). Ad accoglierlo all'aeroporto internazionale di Tocumen, il presidente ...

Giornata Mondiale della Gioventù : a Panama tutti pronti all’incontro con Papa Francesco : Sta per iniziare a Panama la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. L’incontro internazionale venne promosso per la prima volta da Giovanni Paolo II, il quale nel 1985 diede inizio a questi appuntamenti di cultura e spiritualità che vedono la Chiesa cattolica a confronto con il mondo dei giovani, sempre alla ricerca di un dialogo e di uno scambio propositivo di idee. L’ultimo incontro risale al 2016, quando Papa Francesco, alla sua seconda GMG, ...

A Panama l'invasione dei giovani per l'arrivo del Papa

SIERVAS - LE SUORE ROCK/ Video - da YouTube all'esibizione per il Papa a Panama : SIERVAS, le SUORE ROCK: Video. Da YouTube all'esibizione per il Papa a Panama. Le ultime notizie sulle 'sorelle', nuovo fenomeno del web

A Panama un “murales” lungo 10 metri pronto per il Papa : Gli allievi di un atelier di pittura a Panama lavorano a ritmo serrato per completare il maxidipinto che adornerà i muri per la messa conclusiva di Papa Francesco, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà domenica 27 gennaio nel Campo San Juan Pablo II - Metro Park. Centocinquantatrè pannelli, dipinti separatamente, compongono il murales lungo dieci metri e alto otto, che si presenta come una vetrata. Hanno ...

Il Volo canterà per Papa Francesco per la 'Giornata della Gioventù' a Panama : Il sogno finalmente si avvera e i tre giovani artisti de Il Volo potranno cantare alla presenza di Papa Francesco la loro speciale 'Ave Maria' a lui dedicata in occasione del Giubileo della ...

Il Papa a Panama a fine gennaio - arrivata la Papamobile : E' arrivata, accolta da una grande festa, la Papamobile che sarà utilizzata da Francesco in occasione del suo viaggio a Panama, per la Giornata Mondiale della Gioventù, in programma dal 22 al 27 gennaio. La Papamobile è stata svelata e lunghi applausi hanno accompagnato il gesto. L'auto scoperta è un regalo del popolo panamense.

Il Papa a Panama dal 23 al 28 gennaio - il programma per la Gmg : Città del Vaticano, 21 nov., askanews, - La Via Crucis del 25 gennaio al Campo Santa Maria la Antigua nella Cinta Costera, la Veglia con i giovani nel pomeriggio del 26 gennaio in Campo San Juan Pablo ...