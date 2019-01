Il Napoli conquista anche Sacchi | ' Che bello rivedere il mio Carletto'

Napoli - i fratelli Gianfranco e Massimiliano Gallo conquistano l'Augusteo : 'Quest'anno avrei dovuto 'girare' i teatri con un altro testo, poi ho dirottato su una messa in scena che avrebbe rappresentato la summa degli spettacoli ispirati alla tradizione da me riscritti, coi ...

L'Inter batte il Napoli 1-0 - le pagelle : Martinez conquista San Siro : Termina sul risultato di 1-0 il posticipo della diciottesima giornata di campionato tra Inter e Napoli, con i nerazzurri che trovano il successo al 91' con un gol di Lautaro Martinez di sinistro nell'angolino dopo un velo di Vecino. Con questo successo la squadra di Spalletti sale a trentasei punti, portandosi a meno cinque dai partenopei, che adesso sono a meno nove dalla Juventus capolista. Tra tre giorni si ritorna in campo con L'Inter che ...

Escher conquista Napoli - già 25mila i visitatori - : ... così come già accaduto nel 2016 e 2017.Ogni euro investito in iniziative come queste, ne produce 60 a favore dell'economia cittadina. Questa è…

Escher conquista Napoli : 25mila visitatori nel primo mese : ... così come già accaduto nel 2016 e 2017.Ogni euro investito in iniziative come queste, ne produce 60 a favore dell'economia cittadina. Questa è una delle ragioni che avvalora lo sforzo che tra tante ...

Qualità della vita - Milano conquista il primo posto. Male Roma - ma supera Firenze. Napoli su di 13 posizioni : È Milano la città con la più alta Qualità della vita in Italia mentre Roma si piazza al 21esimo posto, tre posizioni più su rispetto all'anno scorso e sopra Firenze, e Napoli migliora scalando 13 ...

Napoli - Ounas conquista tutti : elegante - sghembo e imprendibile : sghembo e imprendibile, gioca tra le linee del Frosinone, segna, si diverte, inventa, e svaria da una fascia all'altra dimostrando di essere in piena relazione con le direttive ancelottiane. Incide ...

Ambra conquista le tv : tifa Napoli la nuova regina del calciomercato FOTO : Arriva da Napoli, fa la modella ed è un ex-finalista di Miss Italia, ma ha il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ha conquistato Maurizio Costanzo, che gli ha consesso un spazio al Maurizio ...

Napoli - Hamsik pronto a dare battaglia : “a Liverpool per conquistare gli ottavi” : Napoli, Marek Hamsik è proiettato già alla gara di Liverpool che sancirà il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League “A Liverpool sarà una grande partita. Faremo di tutto per superare il turno, ci crediamo. Siamo una grande squadra“. Lo scrive il capitano del Napoli, Marek Hamsik, sul suo sito ufficiale, all’indomani del successo per 3-1 sulla Stella Rossa Belgrado in Champions League che avvicina ma ...

Trattamento dell’ernia del disco con la tecnica della radiofrequenza pulsata : il giovane medico romano Alessandro Napoli conquista il 104° meeting della RSNA : All’importante meeting medico-scientifico internazionale che si tiene dal 25 al 30 novembre nella capitale dell’Illinois, l’Italia ne esce protagonista grazie alle ricerche del Dottor Alessandro Napoli, esperto del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Anatomopatologiche dell’Università Sapienza di Roma. Per il secondo anno consecutivo, la ricerca del giovane medico è stata inserita nella lista delle scoperte più interessanti a ...