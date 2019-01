Il ministro Costa contro le trivellazioni | Non firmerò nuove autorizzazioni

ministro Ambiente Costa : no a trivelle : 13.41 "Sono per il no alle trivelle,le trivelle passano per la valutazione di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come Ministro? Torno a fare il generale dei Carabinieri, lo dico con franchezza". Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente, Costa,intervenendo a un evento a Pescara con il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo per il M5s alle elezioni del 10 febbraio prossimo, Sara Marcozzi. Costa lo ha detto parlando della ...

Trivelle - il ministro all’Ambiente Costa : “Io non firmo per l’ok. Mi sfiduciano? Torno a fare il generale” : “Sono per il no alle Trivelle, le Trivelle passano per la valutazione di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come ministro? Torno a fare il generale dei Carabinieri, lo dico con franchezza”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, intervenendo a un evento a Pescara con il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo per il M5s alle elezioni del 10 febbraio prossimo, Sara Marcozzi. Costa lo ha detto ...

Ambiente - ministro Costa : legge “Salva Mare” in arrivo in CdM - “sì alle alternative alle trivelle” : La presentazione del decreto Salva Mare “arriverà al più presto. Abbiamo chiuso l’esame tecnico davanti all’ufficio della Presidenza del Consiglio e abbiamo avuto il semaforo verde, per cui può andare in Consiglio dei Ministri. Adesso ci sono i tempi tecnici, poi approderà alla sede parlamentare e si aprirà il dibattito“: lo ha dichiarato a Sky TG24 il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “È un obiettivo ...

Presidenza Parco Circeo - Costa : “Lega boccia Ricciardi? La nomina è atto del ministro - nome resta quello” : Dopo la bocciatura in commissione Ambiente sulla nomina del generale Andrea Ricciardi, proposto dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a causa della contrarietà della Lega, è lo stesso ministro a ribadire di non voler fare passi indietro: “Grave l’atto della Lega? Per carità, io sono convinto che il suo nome resta quello più adatto, di altro profilo, se ne ridiscuterà senz’altro. Il nome resta quello? Assolutamente sì, qui ...

Presidenza parco del Circeo - Lega boccia il nome proposto da Costa. Il ministro : “Niente diktat - partiti fuori dalle nomine” : Il governo si divide in commissione Ambiente a Palazzo Madama sul nome per la Presidenza del parco del Circeo. La Lega ha votato contro la proposta del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che aveva messo in votazione il nome del generale Andrea Ricciardi. In 13 hanno votato contro, 7 sono invece stati i voti favorevoli e 2 gli astenuti. Per il questore leghista e componente della commissione Ambiente, Paolo Arrigoni, il no è dovuto a una ...

Economia : ministro Tria - crediti deteriorati in costante riduzione nel rispetto dei programmi europei : Mosca, 15 gen 19:28 - , Agenzia Nova, - L'andamento dei crediti non performanti , Npl, italiani va bene: si stanno riducendo costantemente. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di un punto stampa a Mosca, rispondendo a una domanda sull'andamento del settore bancario. Gli Npl, ha detto Tria, "si stanno riducendo continuamente secondo i ...

Costa : "Se nessuno viola contratto - governo durerà" Il ministro ospite di 'AdnKronos Live' : AdnKronos, - "Se nessuno viola il contratto, durerà tutta legislatura e oltre". E' quanto dice il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ospite di 'AdnKronos Live', parlando del governo guidato da Conte.

Mare : il ministro Costa presenta le iniziative per la lotta all’inquinamento : Le iniziative del ministero dell’Ambiente per la lotta all’inquinamento del Mare e la sostenibilità delle attività portuali e marittime, tra cui le linee guida per i documenti energetico-ambientali dei sistemi portuali, saranno presentate dal Ministro Sergio Costa giovedì 18 gennaio al Comune di Civitavecchia alle ore 11. Interverranno i direttori generali del ministero dell’Ambiente Renato Grimaldi (Clima ed energia), Maria ...

Energia - ministro Costa : “Chi parla di trivelle vive nel passato” : “Chi dice che lo sviluppo deve passare per le trivelle vive nel passato e non guarda al futuro. Noi stiamo lavorando per una transizione ecologica grazie alla quale si realizzeranno anche migliaia di nuovi posti di lavoro“: lo ha scritto in un post su Facebook il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. L'articolo Energia, Ministro Costa: “Chi parla di trivelle vive nel passato” sembra essere il primo su Meteo Web.