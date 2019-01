Il comparto materie prime dell' Italia in territorio positivo | +1 | 05% | | scambi al rialzo

Il comparto materie prime dell'Italia si muove verso il basso - -3 - 02% - - tenaris si muove verso il basso : Andamento depresso per il settore commodities italiano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dal settore materie prime dell'Area Euro . Il FTSE Italia Basic Resources ha ...

