Il 25 gennaio esce Paranoia Airlines | il nuovo album di Fedez

Lunedì 21 gennaio al Maschio Angioino di Napoli - il convegno : 'Disagio minorile - un dialogo tra adulti e adolescenti' : 'Un'idea' spiega l'Assessore al ramo, Roberta Gaeta 'nata per dare una risposta forte e coerente ai fatti di cronaca che si sono susseguiti nelle scorse settimane e che hanno visto come ...

Nada - esce il 18 gennaio il suo nuovo album di inediti : È un momento difficile - tesoro : S'intitola 'E' un momento difficile, tesoro ', il nuovo disco di inediti di Nada, in uscita il 18 gennaio 2019 per Woodworm Label / distr. Artist First. Il nuovo lavoro discografico vede il ritorno ...

NON HO NIENTE DA PERDERE/ Purché finisca bene - video : sequestri e malattie per la Crescentini - 15 gennaio - : Non ho NIENTE da PERDERE, il film del ciclo 'Purché finisca bene' in onda su Rai 1 martedì 15 gennaio 2019. Nel cast: Edoardo Pesce e Carolina Crescentini.

Ascolti TV | Domenica 13 gennaio 2019. La Dottoressa Giò riparte dal 12.6% - boom Giletti (9.2%). Domenica In cresce contro le soap (19.6%-18.4%) - Domenica Live 12.7%-11.5% : Barbara d'Urso Su Rai1 Napoli-Sassuolo ha conquistato 3.534.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 3.046.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.606.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Hercules – La Leggenda ha inizio ha intrattenuto 1.817.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rai3 Il divo ha raccolto davanti al ...

SKUNK ANANSIE a fine gennaio esce ' [email protected] ' : I loro elettrizzanti spettacoli dal vivo sono un uragano di energia, rumore e personalità, un'esortazione a diventare parte di qualcosa di più grande cui è impossibile resistere. La band tornerà dal ...

Dieta del pesce di gennaio : dimagrisci 3 kg in 4 giorni : La Dieta del pesce di gennaio può far dimagrire fino a 3 chili in quattro giorni. dimagrisci con l'esempio del menù completo dei quattro giorni.

Ventimiglia - a gennaio esce il primo singolo di Gabriele Ruggeri : 'Tratta la comunicazione nella televisione' foto : Parla della storia di un ragazzo che si trova al centro di un fatto di cronaca nera e viene identificato come oggetto da vendere. La sua storia può fare ascolti, finché non possono spremere più ...

Il 25 gennaio esce In Search Of Mona Lisa di Carlos Santana - la tracklist del nuovo EP : Il chitarrista messicano più virtuoso e immortale non smette di lasciarsi ispirare dal mondo intero, e proprio da questo stesso mondo nasce "In Search Of Mona Lisa" di Carlos Santana, un EP di 5 tracce in uscita il 25 gennaio. Lo stesso Carlos, nell'annunciare la pubblicazione del nuovo materiale, racconta sul suo sito ufficiale che si tratta di brani ispirati dal suo recente viaggio a Parigi, dove ha visitato il Museo del Louvre e si è trovato ...

Oroscopo di gennaio per i Gemelli : energie nuove e positive - cresce la voglia di amare : Il 2019 non inizia nel modo migliore per voi dei Gemelli, ancora distratti da quanto accaduto durante le festività. Esse sono state davvero impegnative ed hanno lasciato qualche strascico non proprio desiderato anche sulla forma fisica. Si consiglia quindi di riprendere l'attività fisica e magari di cominciare una dieta. Questo mese riuscirete comunque a riprendervi bene a partire dalla metà di gennaio. L'Oroscopo dell'amore Voi Gemelli dovete ...

Molestie a un adolescente : Spacey in tribunale il 7 gennaio : Kevin Spacey dovrà comparire in tribunale a Nantucket il prossimo 7 gennaio per rispondere alle accuse di aver molestato un adolescente nel 2016. Il giudice della District Court, Thomas Barrett, ha ...

Green Game - cresce l'attesa per la finalissima regionale il 9 gennaio a Città della Scienza. : Sono attesi oltre 1000 studenti a Città della Scienza, mercoledì 9 gennaio e saranno allestite 3 sale per accogliere docenti, ragazzi ed ospiti. Sarà presente all'evento il Sottosegretario di Stato ...

Anticipazioni Il Segreto dall'1 al 4 gennaio : Isaac non riesce a dimenticare Elsa : Continuerà anche nel 2019 la programmazione de "Il Segreto", soap opera ambientata nell'immaginario paesino di Puente Viejo. Le Anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda da martedì 1 a venerdì 4 gennaio si soffermano sul tentativo di Fernando Mesia di convincere Julieta che Prudencio non è un buon marito, e sull'incapacità di Isaac di liberarsi dal pensiero di Elsa, un atteggiamento che causerà qualche incomprensione di troppo con ...

Il nuovo film su Van Gogh con Willem Dafoe esce nei cinema il 3 gennaio : Quello che ci interessava era che Van Gogh negli ultimi anni della sua vita fosse del tutto consapevole di aver acquisito una nuova visione del mondo, di non dipingere più come facevano gli altri ...