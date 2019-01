I Soprano | il figlio di James Gandolfini sarà il giovane Tony Soprano nel film prequel

Il figlio di James Gandolfini reciterà nella parte di Tony Soprano nel prequel dei “Soprano” : Michael Gandolfini, figlio dell’attore James Gandolfini, reciterà nella parte di Tony Soprano, il personaggio reso famoso dal padre, nel film The Many Saints of Newark, il prequel della serie televisiva I Soprano. Il film, scritto dall’autore della serie, David Chase, sarà

Il figlio di James Gandolfini nel film dei Soprano come giovane Tony - il prequel diventa un affare di famiglia ricordando l’attore : Alla fine si è trovata la soluzione più diretta e sentimentalmente coinvolgente che si potesse immaginare: ci sarà il figlio di James Gandolfini nel film dei Soprano nei panni di un giovane Tony, un espediente che oltre a conferire autenticità alla messa in scena per la somiglianza tra i due protagonisti sarà anche un modo per ricordare l'attore scomparso a Roma nel 2013. Il film prequel dei Soprano, dal titolo The Many Saints of Newark, ha ...