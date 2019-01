I ladri a casa di Pisapia | rubati gioielli e orologi da 300mila euro

ladri in casa - telecamere in paese : Da un lato la preoccupazione del sindaco di riuscire a garantire la sicurezza ai suoi concittadini - spesso anziani che vivono in case isolate - e dall'altro quella delle forze dell'ordine, che ...

Furti in casa - tutta Bolzano nel mirino dei ladri : Bolzano . Il numero di colpi messi a segno in città è tanto alto che è difficile pensare che sia attivo un solo gruppo di malviventi specializzati nel salire ai piani superiori delle abitazioni ...

Fucile - preziosi e l'auto del proprietario di casa : i ladri fanno bottino pieno nel basso Salento : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

I ladri non trovano nulla e danno fuoco alla casa : danni ingenti - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Probabilmente i ladri speravano di trovare una cassaforte o comunque denaro e oggetti preziosi. E non essendoci nulla di valore hanno dato fuoco ad alcuni arredi: le fiamme però si sono sviluppate ...

Bolzano - esce per andare dal medico e i ladri le svuotano la casa : Bolzano. Malata da un mese, è uscita per andare dalla guardia medica e i ladri le hanno svaligiato la casa. Si sono arrampicati lungo la parete esterna della palazzina, aggrappandosi alle tubature del ...

Milano - ladri in casa di Fabrizio Corona alla vigilia di Natale | Lui in video : "Prima o poi mi faccio 30 anni di galera - spero in Salvini" : L'ex re dei paparazzi ha trovato l'appartamento a soqquadro e riprende su Instagram il sopralluogo delle forze dell'ordine con parole di rabbia. Poi un post in famiglia per alleggerire i toni

Natale - i ladri entrano in casa di Corona. Lui : 'Spero in Salvini' : È tornato, ha trovato la casa sottosopra e ha subito preso in mano lo smartphone per documentare ogni cosa. I ladri sono entrati in casa di Fabrizio Corona e l'ex re dei paparazzi ha condiviso sul web ...

Corona - ladri e danni a casa alla vigilia di Natale : "Hanno preso anche i regali" : Verità, vendetta o messinscena? Il furto della vigilia di Natale a casa di Fabrizio Corona diventa l'ennesimo capitolo di quella telenovela social a forza di video che è la sua vita recente. Su ...

Fabrizio Corona - i ladri gli svaligiano la casa e lui è furioso : “Anche il giorno di Natale questi grandissimi pezzi di m***a” : Dopo l’aggressione nel bosco della droga di Rogoredo e l’attacco hacker al suo nuovo giornale online, anche i ladri in casa. Non è un periodo tranquillo per Fabrizio Corona che ha raccontato nelle sue storie di Instagram di aver trovato la casa di Milano tutta a soqquadro al suo rientro questa notte. “Anche il giorno di Natale come regalo questi grandissimi pezzi di m***a mi sono entrati in casa”, dice l’ex re dei ...

Fabrizio Corona - i ladri entrano in casa dell’ex re dei paparazzi : la furia del catanese [VIDEO] : I ladri di nuovo in casa di Fabrizio Corona, nel giorno della vigilia di Natale l’ex re dei paparazzi denuncia l’accaduto sui social Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. L’ex re dei paparazzi è stato di nuovo vittima dei topi da appartamento. Dopo la rapina in cui, come da lui dichiarato, gli sono stati sottratti parte dei suoi risparmi, il catanese torna a dover fare i conti con i ladri. Sui social il 44enne ha ...

Fabrizio Corona derubato in casa - i ladri si bevono un'aranciata : Vigilia di Natale amara per Fabrizio Corona: l'ex re dei paparazzi è stato vittima di un furto avvenuto nel suo appartamento milanese, come documentato da lui stesso con una serie di video Instagram. Addirittura, oltre a devastargli l'appartamento, pare che i ladri che si sono introdotti in casa sua si siano scolati una bottiglia di aranciata: E come regalo di Natale, anche stavolta questi grandissimi pezzi di… mi sono entrati in casa. Si ...

Fabrizio Corona derubato : i ladri hanno svaligiato la sua casa : Fabrizio Corona vittima di nuovo dei ladri che sono entrati in casa sua Fabrizio Corona è stato derubato nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. L’ex re dei paparazzi ha subito un nuovo furto nella sua casa di Milano. A raccontarlo è stato lo stesso imprenditore che sui suoi profili social ha caricato video del proprio appartemento messo a soqquadro: “Come regalo di Natale anche nel giorno di Natale questi grandissimi pezzi di me**a ...

Fabrizio Corona : ladri in casa il giorno prima di Natale. Guarda il video e il messaggio per Matteo Salvini : Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, Fabrizio Corona ha subito un furto nella sua casa di Milano. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso ex manager fotografico che su Instagram ha... L'articolo Fabrizio Corona: ladri in casa il giorno prima di Natale. Guarda il video e il messaggio per Matteo Salvini proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fabrizio Corona derubato : i ladri gli svaligiano casa e lui posta tutto su Instagram : Ennesima disavventura per Fabrizio Corona: dopo essere stato aggredito da alcuni spacciatori nel bosco di Rogoredo, l'imprenditore è andato incontro ad un nuovo brutto episodio. Attraverso alcuni video che ha caricato nelle sue "Stories" di Instagram, l'ex re dei paparazzi ha informato i fan di essere stato derubato: nelle immagini apparse sul profilo del 45enne, si vede la sua casa messa a soqquadro da qualche ladro due giorni prima di ...