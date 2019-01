Huawei | il colosso che fa tremare la politica mondiale

Huawei - presunta rete di spionaggio in Polonia : 2 arresti/ In manette dirigente del colosso cinese : Huawei, presunta rete di spionaggio in Polonia: 2 arresti. In manette dirigente del colosso cinese e un collaboratore polacco

Huawei punisce 2 impiegati che twittano da iPhone/ Gaffe su profilo ufficiale del colosso cinese : multa salata : Huawei punisce 2 impiegati che twittano da iPhone: Gaffe su profilo ufficiale del colosso cinese. I dipendenti sono stati multati e saranno demansionati

Huawei : anche in Europa alcune aziende di telecomunicazioni prendono le distanze dal colosso cinese : E’ ormai di quasi un mese fa la notizia che dal governo statunitense, sarebbe arrivato un appello destinato ai principali paesi alleati, Italia compresa, nel quale si sconsigliava l’utilizzo di tecnologie e infrastrutture fornite da Huawei per le telecomunicazioni. Il motivo sarebbe da ricercare nelle preoccupazioni legate alle possibili ingerenze del governo cinese, che potrebbe sfruttare le tecnologie di Huawei per raccogliere ...

Huawei non è solo smartphone : gli affari miliardari del colosso cinese e lo scontro USA-Cina - InvestireOggi.it : Ha avuto rilevanza mondiale l'arresto della direttrice finanziaria di Huawei , figlia del presidente, in Canada su richiesta degli USA. Dopo ieri, in Italia l'azienda cinese non è più conosciuta per ...

Huawei - direttrice finanziaria colosso accusata di frode da Usa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Huawei : Giappone verso divieto a colosso cinese da appalti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Huawei - arrestata la responsabile finanziaria del colosso cinese : crollano le borse asiatiche : Huawei è uno dei maggiori fornitori di apparecchiature e servizi di telecomunicazione al mondo. Ma nonostante il successo globale, le sue attività negli Stati Uniti sono state strettamente limitate ...

Huawei - storia della dinastia che guida il colosso cinese : Una delle zone economiche speciali individuate dal governo centrale per spingere l'economia nazionale. Per creare la sua società di telecomunicazioni, Ren Zhengfei sfrutta tutto il suo patrimonio. La ...