Hamburger di melanzane | gustosissima per vegetariani e non solo

ilfogliettone

: RT @damicoitalia: E' arrivato il momento più atteso, quello della nostra 'rubrica panino' Oggi l'abbiamo preparato con le nostre Melanzane,… - sabatodamico : RT @damicoitalia: E' arrivato il momento più atteso, quello della nostra 'rubrica panino' Oggi l'abbiamo preparato con le nostre Melanzane,… - damicoitalia : E' arrivato il momento più atteso, quello della nostra 'rubrica panino' Oggi l'abbiamo preparato con le nostre Mela… - caffe_liberty : Menù di oggi 14/1 Primi Pennoni rigati cacio e pepe Pasta alla zingara Pasta con crema di melanzane e salumi… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) Chi ha detto che glidi verdure non sono saporiti? Provate questa variante con lee ne rimarrete incredibilmente colpiti! Un sostituto di un classicoper ie una sfiziosa alternativa per chi, invece, mangia carne. Semplici da realizzare, possono essere preparati anche in anticipo e cotti all'ultimo momento. Deliziosi da mangiare, come detto prima vi conquisteranno al primo morso.irpIngredienti (per 4)1 melanzana media, 150 grammi di pane raffermo, 4 cucchiai di formaggio grattugiato, pangrattato q.b., 1/2 bicchiere di latte, 1 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio di capperi, 1 ciuffo di prezzemolo, olio evo, saleProcedimentoLavate la melanzana, spuntate il picciolo e tagliatela a cubetti, senza sbucciarla prima. Mettete la melanzana in una padella con 2-3 cucchiai di olio e uno spicchio d’aglio e fatela cuocere a fiamma ...