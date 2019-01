Guido Rossa | Mattarella a Genova per i quarant’anni dal delitto delle Br | “Ha tenuto fede

Mattarella : Stato ringrazia Guido Rossa : 12.23 Guido Rossa "ha pagato con la sua famiglia il prezzo supremo di chi ha voluto tener fede al valore della Repubblica che in Genova e nelle sue fabbriche ha trovato la Resistenza". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella dal capannone IlvaArcelor Mittal di Genova per il 40esimo anniversario dell'omicidio del sindacalistai ucciso da un commando delle BR. "La democrazia è la parte vitale del nostro futuro" e "si difende se ...

Genova - insulti rivolti a Guido Rossa : 11.20 Alcune scritte che celebrano personaggi delle Brigate rosse e che contengono insulti nei confronti del sindacalista Guido Rossa, ucciso dalle Br il 24 gennaio 1979, sono state scoperte stamane dalla Digos di Genova a poche ore dall'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella. Il Capo dello Stato partecipa all'Ilva di Cornigliano alla cerimonia di commemorazione del sindacalista, ucciso dalle Br 40 anni fa per avere denunciato un ...

Quarant’anni dal delitto di Guido Rossa : Il capo dello Stato torna in città per la quarta volta nel giro di un anno per ricordare la figura dell’operaio che sfidò i brigatisti in fabbrica |

Carfagna : chi infanga memoria Guido Rossa si deve vergognare : Roma – “Sono passati 40 anni dalla morte di Guido Rossa, ucciso dalle Br per le sue idee. E nel giorno in cui il presidente Mattarella lo commemora, qualcuno ha pensato di infangarne la memoria con gli insulti. Per fortuna l’Italia e’ piu’ forte di questi professionisti dell’odio”. Cosi’ Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, sulla sua pagina ...

Genova - scritte di insulti contro Guido Rossa - ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse : Alcune scritte che celebrano personaggi delle Brigate Rosse e che contengono insulti nei confronti del sindacalista Guido Rossa, ucciso dalle Br il 24 gennaio 1979, sono state scoperte stamani dalla Digos di Genova. Nel capoluogo ligure è previsto l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà all'ex Ilva per la cerimonia di commemorazione del sindacalista, ucciso dalle Br 40 anni fa."Guido Rossa infame", ...

Guido Rossa - quell'assassinio delle Br cambiò la storia d'Italia : Con l'assassinio di Guido Rossa da parte delle Brigate Rosse a Genova il 24 Gennaio del 1979 si aprì una imprevista fase nuova nella vita e nella politica del paese, come è storicamente provato. Cominciò a incrinarsi l'omertà e la tacita accettazione che le Br avevano lucrato in alcuni settori sociali e apparve clamorosamente falsa l'idea che la loro follia fosse rivolta a vantaggio dei lavoratori e dei più ...

Guido Rossa - pronta la rampa. L’ultimo sopralluogo prima dell’apertura | : Il collegamento unirà la strada alla corsia di accesso all’autostrada. Toti: «Ennesima promessa mantenuta»

