Guido Rossa | la storia dell' operaio che denunciò le Brigate Rosse

Guido Rossa - Mattarella a Genova per i quarant’anni dal delitto : “I brigatisti in fuga devono scontare la pena” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Genova per la cerimonia di commemorazione di Guido Rossa, il sindacalista ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse. “Ha pagato con la sua famiglia il prezzo supremo di chi ha voluto tener fede al valore della Repubblica che in Genova e nelle sue fabbriche ha trovato la Resistenza”, ha detto il capo dello Stato. “Il terrorismo si denifisce da solo per quello che è: un attacco ...

A Genova offese a Guido Rossa - ucciso dalle Br 40 anni fa. Mattarella : “Esempio di coraggio” : Si è svolta a Genova la commemorazione per i 40 anni dall'omicidio di Guido Rossa, operaio dell'ex Italsider di Genova ucciso dalle Brigate Rosse. E mentre scritte offensive contro di lui appaiono su un muro definendolo infame, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto un appello affinchè "scontino la pena loro comminata quanti si sono macchiati di gravi reati e si sono sottratti con la fuga alla sua esecuzione".Continua a leggere

"Prendere i terroristi in fuga". Dopo le polemiche su Battisti - Mattarella a Genova per commemorare Guido Rossa : "L'impegno delle istituzioni non può dirsi del tutto concluso, non può fermarsi l'azione delle istituzioni finché non sia compiuta giustizia". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla commemorazione, nello stabilimento ex Ilva, del sindacalista Guido Rossa ucciso 40 anni fa dalle Br. "Coloro che si sono sottratti con la fuga" all'esecuzione della pena "devono scontare la pena comminata. Perché ...

