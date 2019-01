Guida autonoma - Case tedesche al lavoro per una nuova alleanza

Mobilità alternativa : UBER sviluppa monopattini e bici a Guida autonoma [GALLERY] : 1/12 ...

Guida autonoma : ecco le novità di Magneti Marelli [GALLERY] : 1/16 ...

LG e Microsoft - accordo per la Guida autonoma : Il CES di Las Vegas è teatro di grandi accordi. Così nell'ambito delle grandi collaborazioni è stata ufficializzata la partnership tra due colossi del settore informatico: LG Electronics e Microsoft ...

Guida autonoma : nuove regole e investimenti dall’Unione Europea : Nei prossimi anni si prevede che il mercato dei veicoli a Guida autonoma crescerà esponenzialmente, già nel 2020 in Europa potranno circolare le auto di livello 2 e 3 nonostante manchino ancora infrastrutture e soprattutto norme che armonizzino i codici stradali a livello europeo e norme sulla responsabilità in caso di incidente. “L’Europa deve essere innovativa, ma più rapida”, ha dichiarato il parlamentare del Partito Popolare Europeo ...

Mirosoft e LG - accordo al CES per la Guida autonoma : Al CES la parola d'ordine è…. collaborare. Così Las Vegas ha tenuto a battesimo un'altra partnership tra due colossi del settore: LG Electronics e Microsoft hanno firmato un accordo per lo ...

Decolla l'alleanza Ford-Volkswagen. L'accordo sui commerciali dovrebbe allargarsi ad auto elettrica e Guida autonoma : DETROIT - La sensazione è che potrebbe essere solo un primo passo. La nascita di un nuovo gigante. Nelle fredda città del Michigan dove è in corso il salone dell'auto,...

Volkswagen e Ford - insieme per commerciali e pickup dal 2022. Allo studio alleanza su auto elettriche e Guida autonoma : DETROIT- Volkswagen e Ford uniscono le forze. I due colossi dell' auto annunciano un'alleanza globale che li vedrà collaborare su vari progetti, dai pickup ai van con uno sguardo...

CES : a Las Vegas Intel punta sugli ADAS per la Guida autonoma : Mobileye, società controllata da Intel, nell’ambito dei sistemi di guida autonoma, annuncia al CES di Las Vegas 2019 di aver avviato nuove collaborazioni con Valeo e Volkswagen. Per portare su strada i loro prodotti nel più breve tempo possibile partiranno direttamente dagli ADAS già disponibili sulle vetture ora in commercio integrandoli con sistemi di guida autonoma. Attualmente esistono 5 livelli di autonomia: 1 e 2 sono quelli che ...

CES 2019 : a Las Vegas Intel porta l’intrattenimento sulle auto a Guida autonoma [GALLERY] : 1/5 ...

Guida autonoma - La Hyundai immagina come passeremo il tempo in auto - VIDEO : Gli esperti presenti al Ces di Las Vegas hanno raffeddato gli entusiasmi riguardo alle auto a Guida autonoma: per vederle lungo le nostre strade bisognerà attendere ancora qualche anno. Tuttavia c'è chi, come la Hyundai, ha già ipotizzato come potremo impiegare il tempo libero che avremo a disposizione a bordo, non dovendo più impugnare il volante. L'unico limite è dettato dalla fantasia. Il padiglione della Casa coreana alla ...

Kia - La Guida autonoma diventa emozionale - VIDEO : La Kia presenterà al Ces di Las Vegas una nuova tecnologia che permetterà di migliorare l'esperienza di viaggio sulle future auto a guida autonoma. L'intelligenza artificiale sviluppata dal marchio coreano insieme al gruppo Media Lab's Affective Computing e al Massachusetts Institute of Technology è in grado di percepire le emozioni dei passeggeri regolando di conseguenza l'ambiente interno della vettura per rilassarli. La "guida ...

Ces 2019 tra Guida autonoma e televisori che si arrotolano : Prodotto da Lg , è il primo televisore al mondo che si può arrotolare, il tutto premendo un semplice bottone, e chiudere in 10 secondi all'interno di un mobile da salone. Le dimensioni sono generose, ...

Auto : accordo tra Lg e Microsoft per accelerare la rivoluzione della Guida autonoma : Lg Electronics e Microsoft hanno siglato un accordo per potenziare e far crescere il business dei veicoli Autonomi e dei sistemi di intrattenimento. Secondo i termini della partnership, Lg spingerà la trasformazione della sua attuale piattaforma digitale per il settore Automobilistico, sfruttando il cloud Azure e le tecnologie AI di Microsoft, insieme al software di guida Autonoma di Lg. Lg applicherà il know-how nel campo dell’intelligenza ...