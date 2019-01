Governo Usa denuncia Oracle per discriminazione su donne e stranieri

Governo Usa denuncia Oracle - discrimina le donne : Il dipartimento del lavoro Usa ha denunciato il colosso della Silicon Valley Oracle per una diffusa discriminazione verso le donne e le minoranze etniche, con una crescente esclusione di neri e ...

Governo Usa denuncia Oracle : discrimina : 05.07 Il Dipartimento del Lavoro Usa ha denunciato Oracle per una diffusa discriminazione verso le donne e le minoranze etniche, con una crescente esclusione di neri e ispanici e una perdita di 400mln di dollari legata a differenze di stipendio. Su circa 500 assunti per lavori tecnici negli ultimi 4 anni, la società ha ingaggiato solo 5 ispanici e 6 neri. Risultano sottopagati 11mila dipendenti asiatici, con disparità salariali dell' 8%, e ...

Cesare Battisti - dal carcere polemico accusa il Governo : 'Mi sono sentito umiliato' : Le polemiche dopo l'arresto di Cesare Battisti, sono destinate a non placarsi ancora per parecchio tempo. Oggi il terrorista arrestato dopo 37 anni di latitanza tra Francia, Brasile e Bolivia ha ricevuto la visita, nel penitenziario di Oristano dove è detenuto, di alcuni membri del Partito Radicale. Maurizio Turco e Irene Testa hanno avuto il permesso dalla Direzione carceraria di incontrare l'ex membro dei Pac al fine di verificare se siano ...

Il Governo del cambiamento e la fake news che la Francia sarebbe responsabile delle migrazioni dall'Africa a causa del franco CFA : L'economia di quel Paese fino all'inizio degli anni '70 si basava principalmente sull'esportazione e la lavorazione di prodotti agricoli come l'olio di palma, le arachidi, lo zucchero. Dopo che si è ...

L’opposizione dello Zimbabwe ha accusato il Governo di avere fatto arrestare diversi attivisti - deputati e sindacalisti : In Zimbabwe, l’opposizione ha accusato il governo del presidente Emmerson Mnangagwa di avere fatto arrestare molti oppositori e quattro deputati durante la repressione che è seguita alle violente proteste dei giorni scorsi per il rincaro del carburante. Nelson Chamisa, leader del

Migranti : medico Lampedusa - 'al Governo uomini senza cuore - si vergognino' (2) : (AdnKronos) - E parlando del tweet del ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli che ieri sera ha scritto: "La nave Sierra Leone, sotto coordinamento libico, sta iniziando a prendere a bordo i 100 #Migranti dal gommone. Tutto si svolge secondo le convenzioni internazionali, i naufraghi andrann

Lucano : "Governo accusa trafficanti ma anche loro sono vittime" : "Per alleviare l'onta mediatica delle sue gravi responsabilità il governo italiano ha detto che la responsabilità è dei trafficanti . Ma io dico che anche loro sono vittime ". Lo dice all'Adnkronos il ...

Shutdown da record - il più lungo della storia degli Stati Uniti. E i sindacati fanno causa al Governo : Lo 'Shutdown' che paralizza parzialmente da tre settimane il governo federale degli Stati Uniti e' diventato il piu' lungo nella storia: il record e' stato battuto a mezzanotte di ieri (le 6 in Italia) superando i 21 giorni raggiunti nel 1995 sotto la presidenza di Bill Clinton (che non si metteva d'accordo con i Repubblicani, che per la prima volta da 40 anni avevano il controllo di entrambe le Camere, sulla legge di bilancio). E intanto non ...

Muro Messico - dipendenti federali fanno causa a Governo per shutdown - : L'impasse basata sui fondi per la barriera al confine è arrivata al 22esimo giorno ed è la più lunga della storia. Secondo i sindacati, l'esecutivo viola le leggi sul lavoro chiedendo agli impiegati ...

Usa - Trump da...record : lo "shutdown" del Governo è ormai il più lungo della storia : Superati i 21 giorni della presidenza di Bill Clinton. Lo scontro tra Trump e i democratici è sempre sui finanziamenti per la costruzione del muro al confine con il Messico