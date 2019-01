Governo | regole diverse o lasciamo SophiaBruxelles | se l' Italia vuole | stop alla missione

In Germania manca un milione di lavoratori - il Governo vara nuove regole per attrarre migranti : Tuttavia il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ha spiegato che la decisione di rendere meno stringenti le regole è motivata dall''interesse nazionale'. 'Veniamo incontro alle chiare esigenze ...

Le regole fiscali servono - e il Governo Salvini-Di Maio lo dimostra : Il balletto dei decimali a cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni ha contribuito a delineare un quadro delle regole fiscali europee confuso, complesso e privo di senso per i non addetti ai lavori. E’ difficile capire perché “euro-burocrati non votati da nessuno” possano mettere bocca su “come

Ue : Tria - se Governo accetta regole significa che non vuole uscire da euro : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, durante la registrazione della puntata di "Porta a Porta" su Rai1. , Rin,

Pensioni - finestre e divieto di cumulo Tutte le regole per la nuova «Quota 100» Il Governo sulla corda : l’Ue non forzi : Dopo la revisione al ribasso del deficit per il negoziato con la commissione europea, diversi paletti per contenere la spesa nel 2019. Il nodo risorse per gli anni successivi.

Fitch : 'Governo mette in discussione regole fiscali prima delle elezioni UE' : ... 129,8% entro fine 2021, contro 126,7% nella Nadef,, …, 'Vediamo rischi considerevoli per i target specie dopo il 2019, …, I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un ...

Conte : passi messaggio che Governo è per rispetto regole e legalità : Roma – “Mi trovo nella periferia est di Roma, dove questa mattina sono state sgomberate otto ville abusive di proprieta’ dei Casamonica. Sono qui per dare un messaggio molto chiaro: questo governo e’ per la legalita’ e il rispetto delle regole”. Lo scrive su facebook il premier Giuseppe Conte. L'articolo Conte: passi messaggio che governo è per rispetto regole e legalità proviene da RomaDailyNews.

Ue-Italia - scontro senza precedenti - Emmott : 'Regole stupide - diano chance al Governo' : Movimento Cinque Stelle e Lega, oggi al governo, sin dalle loro campagne elettorali hanno manifestato una certa insofferenza verso certe regole dell'Unione Europea. Come quelle che, ad esempio, stanno già portando ad uno scontro senza precedenti l'Italia con la Commissione Europea. Non era infatti mai accaduto che un esecutivo presentasse a Bruxelles una manovra finanziaria che non rispettasse i parametri imposti a ciascuno stato membro. ...

Da Mario Draghi una stoccata al Governo Conte : “Tutti i Paesi devono rispettare regole UE” : Durante un convegno il Presidente della Bce Mario Draghi ha fatto un chiaro riferimento all'Italia, anche senza nominarla in modo diretto: "La mancanza di stabilità aumenta lo spread", ed è per questo che "tutti i Paesi devono rispettare le regole dell'Unione europea". Alle parole di Draghi ha risposto il ministro Tria, sostenendo che gli investimenti pubblici servano per la coesione sociale.Continua a leggere