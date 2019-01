Google News minaccia di lasciare l' Europa dopo la legge sul copyright

Article13 - nasce la newsletter anti Google : "Contro la disinformazione sul diritto d'autore" : L'inizitativa di Europe for Creators, il movimento a sostegno della direttiva europea sul copyright "per contrastare la disinformazione sostenuta dai vertici di YouTube"

Google News potrebbe chiudere : Google contro UE e l'articolo 11 : Continua il contrasto tra Google e l'Unione europea sul copyright e il diritto d'autore espressi nell'articolo 11 e nell'articolo 13 sulla direttiva del copyright approvata dal Parlamento europeo il 12 settembre dello scorso anno.

Google Foto e News salutano l'anno con "Best of 2018" e "Year in News" : Google Foto e Google News stanno salutando l'anno appena trascorso rispettivamente con il Fotolibro "Best of 2018" e la raccolta "Year in News".

Rete Meteo Amatori è su Google News : Salve amici, abbiamo il piacere di informarvi che Rete Meteo Amatori è stato inserito come canale informativo di notizie Meteorologiche su Google News. Per chi cono conoscesse Google News, è una piattaforma che raccoglie le notizie da tutto il mondo e mettendole a disposizione del singolo utente in base ai propri interessi. Il servizio è offerto in ben 60 Nazioni e in più di 35 lingue differenti, una bella notizia che ci fa grande ...

Google senza vergogna continua ad esaltare siti di fake news : Google senza vergogna continua ad esaltare siti di fake news mettendoli in evidenza su Google news e nel suo famoso motore di ricerca. Quella pubblicata il 16 dicembre è l'ennesima notizia falsa che viene diffusa

Microsoft lancia Hummingbird negli Stati Uniti e sfida Google News : Microsoft ha deciso di realizzare un'app dedicata a chi desidera avere a propria disposizione le notizie più importanti: stiamo parlando di Hummingbird

Google Assistant scommette sulle notizie audio : playlist personalizzate di news già in fase di test : Google Assistant si prepara a dare il benvenuto alle notizie vocali giornalistiche. La casa di Mountain View ha iniziato a provare un nuovo sistema che dovrebbe garantire lo sviluppo di un settore attualmente presente soltanto in modo embrionale sul proprio assistente vocale. Sono già aperte le iscrizioni per partecipare e avviati i primi test.

Google News 5.7 testa limitazioni per il download in background e si prepara ai Grammy Awards : Google News si aggiorna alla versione 5.7 con alcune novità che arriveranno con i prossimi aggiornamenti, tra cui una collaborazione con i Grammy Awards.

Google News potrebbe dire addio al mercato dell’Europa : A causa della modifica della legge sul copyright, il servizio di Google News potrebbe chiudere in Europa. Per ora è solo una possibilità, dice Richard Gingras, vicepresidente di Google News, e una decisione definitiva potrà leggi di più...

Google News potrebbe chiudere in Europa a causa di una tassa sui link : Il commissario per gli affari finanziari, Pierre Moscovici (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Google News potrebbe chiudere in Europa a causa di una link tax per l’utilizzo delle notizie. Questa legge, nota come articolo 11, ha lo scopo di garantire il pagamento da parte di Google agli editori online, qualora parti degli articoli compaiano nei risultati del motore di ricerca. Nel 2014 la Spagna ha approvato una legge simile, che impone ai siti ...

Google News potrebbe chiudere in Europa : La nuova legislazione dell'UE sul copyright digitale continua a generare non preoccupazioni e anche Google News potrebbe subire gli effetti negativi di tale normativa