Golf | novità storica per le donne | nasce l’Augusta National Women’s Amateur Championship

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) In gara le migliori dilettanti al mondo tra cui Virginia Elena Carta, Caterina Don, Alessandra Fanali e Alessia Nobilio Anche il Masters si tinge di rosa. Per la prima volta nella storia, infatti, si svolgerà la versione al femminile del major,Women’s(4-6 aprile), ad Augusta in Georgia, con la partecipazione di 72 giocatrici dilettanti scelte tra le migliori del mondo. A conferma dell’ottimo momento che sta attraversando ilitaliano, saranno in gara quattro azzurre: Virginia Elena Carta, Caterina Don, Alessandra Fanali e Alessia Nobilio. Un riconoscimento che conferma l’ottimo lavoro del settore tecnico federale e testimonia l’attenzione nei confronti del movimento femminile da parte della FIG, che nel 2019 darà avvio al Progetto “è donna” per aumentare ulteriormente la base delle giocatrici attraverso eventi ed iniziative ...