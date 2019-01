Golf – European Tour | 4 azzurri al Dubai Desert per strappare il titolo ad Hoatong Li

Golf - European Tour 2019 : quattro azzurri a Dubai insieme a DeChambeau - Fleetwood - Hatton e Garcia : Dopo l’inizio col sapore delle Rolex Series di Abu Dhabi, il circuito dell’European Tour si sposta all’Emirates Golf Club di Dubai per disputare l’Omega Dubai Desert Classic, torneo nato nel 1989 e che può vantare nell’albo d’oro nomi di grandissimo valore: Seve Ballesteros (1992), Ernie Els (1994 e 2005), Colin Montgomerie (1996), Josè Maria Olazabal (1997), Tiger Woods (2006 e 2008), Rory McIlroy (2009 e ...

Golf - European Tour 2019 : Shane Lowry conquista l’Abu Dhabi Championship - Edoardo Molinari (49°) il migliore degli italiani : Settimana perfetta per Shane Lowry che si aggiudica l’Abu Dhabi HSBC Championship, primo evento delle Rolex Series 2019 per lo European Tour. Il 31enne irlandese ritrova un successo che mancava dal WGC-Bridgestone Invitational dell’agosto 2015 e centra la quarta vittoria sul circuito europeo. Il Golfista nativo di Clara aveva chiuso in testa i primi tre giri sul par 72 dell’Abu Dhabi Golf Club, ma nella giornata di oggi è stato ...

Golf - European Tour 2019 : ad Abu Dhabi dopo tre giri Shane Lowry sempre più leader. Calano gli italiani : Shane Lowry non molla la testa dell’Abu Dhabi HSBC Championship presented by EGA neanche dopo il terzo giro: l’irlandese si conferma al comando con un -5 di giornata, la miglior prestazione odierna assieme a quella del tedesco Maximilian Kieffer (che è nel gruppo dei quinti). In totale, Lowry vola a -17 e, se non mette un’ipoteca sul successo in questo primo torneo delle Rolex Series dell’anno, perlomeno ci si avvicina in ...

Golf - European Tour 2019 : Shane Lowry resiste al comando ad Abu Dhabi. Edoardo Molinari - Bertasio e Paratore superano il taglio : Alla conclusione del secondo giro dell’Abu Dhabi HSBC Championship presented by EGA, primo torneo delle Rolex Series per quanto riguarda l’European Tour 2019, resiste al comando l’irlandese Shane Lowry, che ieri è stato autore di uno spettacolare giro in 62 colpi. Questa volta Lowry ne impiega 70 a percorrere il par 72 dell’Abu Dhabi Golf Club, chiudendo dunque i primi due giorni con un complessivo -12 e consentendo a ...

Golf - European Tour 2019 : Shane Lowry in testa con un primo giro stellare ad Abu Dhabi - ottimo Nino Bertasio (22°) : Si è aperto oggi, con un giorno di anticipo rispetto al programma tradizionale, l’Abu Dhabi HSBC Championship presented by EGA, primo appuntamento dell’anno per lo European Tour e soprattutto prima tappa delle Rolex Series 2019. Sul par 72 dell’Abu Dhabi Golf Club (Emirati Arabi Uniti) si è portato al comando l’irlandese Shane Lowry, autore di un giro di altissimo profilo, chiuso in 62 colpi con dieci birdie ugualmente ...

Golf - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. European e PGA Tour - i 4 tornei Major : Quello che si sta per aprire è un 2019 che, nel panorama del Golf internazionale, vedrà alcuni importanti cambiamenti di calendario: su tutti, lo spostamento dello US PGA Championship da agosto a maggio, con l’effetto di rendere l’Open Championship ultimo Major dell’anno. Non siamo, però, di fronte all’unica variazione di calendario dell’anno: un torneo del WGC, il St. Jude Invitational, cambia sede spostandosi da ...

Golf - colpo dell'anno European Tour 2018 : in corsa anche Edoardo Molinari e Paratore : Il tiro show di Renato Paratore alla buca 18 dell'ultimo giro del Porsche European di Amburgo e l'hole in one di Edoardo Molinari nell'Irish Open sono nella lista dei dieci migliori colpi, su oltre un ...

Discovery & Ladies European Tour : grazie al nuovo accordo - GolfTV è sempre più la “Digital Home of Golf” : I diritti multiplatform saranno attivi in 25 paesi europei da gennaio 2019. Tutti gli eventi del Ladies European Tour saranno su GOLFTV da gennaio 2019. L’accordo include la copertura live della Solheim Cup 2019 e 2021 Discovery e il Ladies European Tour hanno siglato una partnership che vedrà GOLFTV trasmettere gli eventi più importanti del golf femminile europeo. L’accordo prevede i diritti multiplatform di tutti gli eventi del Ladies ...

Golf - European Tour 2019 : tra i due David emerge Lipsky su Drysdale all’Alfred Dunhill Championship. Guido Migliozzi 56° : L’ultimo torneo del 2018 sull’European Tour (del 2019) si chiude con un successo avvolto nelle stelle e strisce della bandiera degli Stati Uniti. David Lipsky si porta a casa l’Alfred Dunhill Championship, disputato sul par 72 del Leopard Creek Country Club di Malelane, in Sudafrica. Col -4 odierno, arricchito dal birdie decisivo alla buca 18, e i 274 colpi complessivi (-14), Lipsky si porta a casa il terzo torneo della ...

Golf - European Tour 2019 : Scott Jamieson si porta in testa nel terzo giro all’Alfred Dunhill Championship - Guido Migliozzi 41° : Restano soltanto 18 buche alla conclusione del 2018 per lo European Tour di Golf. A Malelane (Sudafrica) è infatti in corso di svolgimento l’ultimo torneo dell’anno solare, l’Alfred Dunhill Championship. Dopo tre giri, al comando della classifica si è portato lo scozzese Scott Jamieson, autore di un terzo round in 68 colpi sul par 72 del Leopard Creek Country Club. Il 35enne di Glasgow ha vissuto una giornata decisamente ...

Golf - European Tour 2019 : David Lipsky balza al comando dell’Alfred Dunhill Championship - Guido Migliozzi unico italiano a superare il taglio : Si è concluso anche il secondo giro a Malelane (Sudafrica), dove è in corso di svolgimento l’Alfred Dunhill Championship, ultimo torneo dell’anno per lo European Tour 2019. Dopo le prime 36 buche sul par 72 del Leopard Creek Country Club, si è portato al comando lo statunitense David Lipsky. Il 30enne Golfista americano (una vittoria sul circuito europeo, nel 2014) ha guadagnato la testa della classifica, con un -8 complessivo, ...

Golf - European Tour 2019 : Oliver Bekker in testa all’Alfred Dunhill Championship con vari big a inseguire - Migliozzi e Gagli migliori italiani : L’ultimo torneo dell’anno, l’Alfred Dunhill Championship di Malelane, in Sudafrica (che non va confuso con l’altro torneo, dal nome leggermente diverso, che si gioca in Scozia), vede al comando, dopo il primo giro, un padrone di casa: è Oliver Bekker. 34 anni compiuti due giorni fa, Bekker guida dopo aver girato in 66 colpi, sei sotto il par 72 del Leopard Creek Country Club, con sette birdie e un bogey. Al secondo posto ...

Golf - Francesco Molinari Golfista dell’anno dell’European Tour! L’azzurro sarà insignito del Collare d’Oro dal CONI : Il giusto coronamento per una stagione da incorniciare: Francesco Molinari è stato nominato Golfista dell’anno dall’European Tour e sarà anche insignito dal CONI del Collare d’Oro al Merito Sportivo il 19 dicembre, nella stessa cerimonia che vedrà Gian Paolo Montali (dg del Progetto Ryder Cup 2022) premiato con la Palma d’Oro al Merito Tecnico per quanto ottenuto alla guida della Nazionale italiana di volley. Va ricordato che ...

