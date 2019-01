Giuseppe Conte | il discorso del premier a Davos | “Riportare il potere al popolo”

Giuseppe Conte a Davos prova a essere il volto buono del populismo : Il populismo prova a mostrarsi con un volto gentile a Davos. "L'opinione pubblica europea per anni ha considerato il 'progetto europeo' come lo strumento per affrontare queste sfide e proteggere dal loro impatto negativo", ma oggi "sta mettendo in dubbio la sua validità e credibilità". Sbam. Giuseppe Conte infiamma il World Economic Forum. Nonostante le immagini regalino il panorama mozzafiato di montagne innevate, nonostante le ...

Presentazione Reddito - Giuseppe Conte : “Io sarò il garante” (VIDEO) : Giuseppe Conte da avvocato del popolo a garante del patto sociale del Reddito di cittadinanza “Mi sono presentato come avvocato del popolo. Oggi mi presento come garante di un nuovo patto sociale tra i cittadini e lo Stato: vogliamo realizzare questo nuovo patto sociale e io sarò garante dell’attuazione”. Lo dice il premier Giuseppe Conte all’evento M5s sul Reddito di cittadinanza. “Vogliamo che tutti i cittadini ...

Giuseppe Conte sotto pressione - il retroscena : "Non posso mediare all'infinito" : Pare che il premier Giuseppe Conte sia molto irritato. La misura è colma, "non posso mediare all'infinito, così diventiamo la pecora nera del Continente e danneggiamo gli stessi interessi nazionali", si è sfogato con i suoi fedelissimi dopo la convocazione del nostro ambasciatore da parte delle auto

Giuseppe Conte : chi è la moglie del premier. La vita privata : Giuseppe Conte: chi è la moglie del premier. La vita privata moglie Giuseppe Conte, ecco chi è Dopo il voto del 4 marzo 2018 e le consultazioni al Quirinale dalla parvenza interminabile, finalmente gli incontri tra Lega Nord e Movimento 5 stelle hanno emesso la sentenza: sulla proposta da presentare al Presidente Mattarella figura il nome di Giuseppe Conte. Non riveste ancora, in via ufficiale, la carica di presidente del Consiglio; eppure la ...

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio : Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo stipendio stipendio Giuseppe Conte, l’importo dichiarato Quanto guadagnano i parlamentari e a Quanto ammonta lo stipendio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Lo ha calcolato l’AdnKronos mettendo in evidenza come il neo-premier avrà uno stipendio di circa 6700 euro netti al mese. Parecchi meno di tutti i parlamentari che guadagnano, secondo le stesse stime, circa ...

Crisi Italia-Francia - Giuseppe Conte prova a placare le polemiche : “Amicizia salda - non si discute” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, cerca di rasserenare gli animi dopo lo scontro tra Italia e Francia sul tema dei migranti e la convocazione dell'ambasciatrice italiana a Parigi in seguito alle dichiarazioni di Luigi Di Maio: "Non è in discussione la nostra storica amicizia con la Francia. Questo rapporto rimane forte e saldo a dispetto di qualsiasi discussione politica".Continua a leggere

Luigi Di Maio - la strigliata di Giuseppe Conte : un retroscena esplosivo sul governo : Le sparate di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista contro la Francia e il giogo colonialista sui Paesi africani con il franco CFA sono riuscite a far perdere la pazienza anche al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, alle prese per tutta la giornata di ieri con una vera e propria crisi diplomat

Giuseppe Conte prova a mediare con la Francia : 'Sempre nostri amici' : Questo rapporto rimane forte e saldo a dispetto di qualsiasi discussione politica'. Così il premier sulla polemica innescata da Luigi Di Maio e da altri grillini sulla 'moneta coloniale' usata dai ...

Giuseppe Conte prova a mediare con la Francia : "Sempre nostri amici" : Nel pieno della bufera diplomatica tra Francia e Italia, il premier Giuseppe Conte prova a fare da mediatore: "È legittimo interrogarsi sull'efficacia delle politiche globali che stiamo perseguendo sia a livello di Unione Europea sia a livello di Stati singoli. Questo non vuol dire mettere in discus

Giuseppe Conte - il retroscena : Macron e migranti - premier fregato da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista : ...il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi il premier sta cercando di ricucire relegando la polemica di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista nei confronti della Francia a 'questioni di politica ...

Immigrazione - asse tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella contro Matteo Salvini : Dal "vado a prenderli io in aereo" a "siamo in continuo contatto con la Guardia Costiera libica perché effettui questo ulteriore intervento e metta in sicurezza i migranti che sono a bordo", ormai la linea di Giuseppe Conte è chiara, e diametralmente opposta a quella di Matteo Salvini. L'ultima nota

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte - la vendetta su Bankitalia : la poltronissima che possono far saltare : Potrebbe investire le delicatissime nomine ai vertici di Bankitalia, lo scontro in atto tra i 5 Stelle e la banca centrale. I rapporti tra grillini e Palazzo Koch non sono mai stati idilliaci e giusto l'anno scorso l'M5S ce la mise tutta perchè il rinnovo del governatore Visco saltasse. Solo la stre

Giuseppe Conte - Le Iene lanciano la bomba : soldi - il servizio che fa tremare il premier : bomba in arrivo su Giuseppe Conte. A lanciarla Le Iene, che domenica sera 20 gennaio manderanno in onda il servizio di Antonino Monteleone in cui si chiede conto al premier dei suoi rapporti con Guido Alpa, principe del foro, suo maestro professionale e, forse, anche socio in affari. Leggi anche: "M