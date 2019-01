Giovanni Trapattoni sbarca sui social | “eccomi qua all’età di 79 anni”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)è stato uno dei più importanti allenatori ed adesso si prepara per una nuova avventura. A ottobre il suo approdo suie proprio oggi sul suo account Twitter ha scritto: “In molti vi siete chiesti i motivi dietro il mio sbarco sui. Adesso e’ il mio turno”, scrive il Trap che poi sul suo sito internet, www.iltrap.it, domanda: “Avreste mai detto chesarebbeto suialla veneranda eta’ di 79 anni suonati? Eppure eccomi qua, attivo in un mondo sempre piu’ digitale. Ci e’ voluto del tempo per abituarmi alla pensione. Per essere piu’ precisi ci sono voluti 5 anni di “minacce” di mia moglie per accettare quello che non volevo ammettere: “Era giunto il momento di ritirarsi definitivamente dal mondo del calcio”. Ho dovuto affrontare l’inevitabile ...