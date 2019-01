Giorno della Memoria | Consegna medaglie d' onore a deportati neo Lager Nazisti

Giorno della Memoria 2019 in tv : la programmazione Rai - Mediaset - Discovery : La Giornata della Memoria 2019 cade ufficialmente domenica 27 gennaio, data che ricorda la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz e scelta nel 2005 dall'ONU. La tv ricorda la Shoah con film, documentari e speciali che si concentrano soprattutto nell'ultimo fine settimana di gennaio. Discorso un po' diverso per la Rai che ha già iniziato la sua programmazione speciale e la intensifica nella settimana compresa tra il 21 e il 27 ...

Giorno della Memoria - al Palladium il 28 gennaio maratona dedicata a Primo Levi : Tra gli ospiti Edoardo Albinati e Ilaria Cucchi Al Teatro Palladium di Roma le celebrazioni per il Giorno della Memoria continuano lunedì 28 gennaio con “Dall’alba al tramonto”: una lettura collettiva, integrale e continuativa del libro Se questo è un uomo di Primo Levi. L’evento è organizzato dalla Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili, dall’Università degli studi di Roma Tre e dal Centro Culturale ...

Il Napoli invitato al Giorno della memoria con Liliana Segre : Alla Scala di Milano C’era anche il Napoli questa mattina al Teatro La Scala di Milano per il diciannovesimo Giorno della memoria – che si celebra il 27 gennaio – con la senatrice a vita Liliana Segre intervistata da Enrico Mentana. Evento organizzato dall’Anpi provinciale di Milano e dall’associazione Figli della Shoah che hanno invitato anche il club di Aurelio De Laurentiis. A rappresentare la società c’era ...

Julen - quasi finito il tunnel - è il Giorno della verità : oggi sapremo se il bimbo è vivo : Il piccolo Julen Rosellò, precipitato domenica scorsa un pozzo mentre era in compagnia della sua famiglia, sta tenendo tutto il mondo col fiato sospeso, nella speranza di poterlo raggiungere e tirare fuori dal pozzo sano e salvo. oggi gli scavi dovrebbero concludersi e il piccolo dovrebbe essere individuato. quasi ultimato il tunnel, inizia l'ultima parte del recupero L'operazione per riportare Julen in superficie è molto complicata, come ...

Il Giorno di Saturno : trovata la chiave per risolvere il rebus della sua durata : Nuova luce su un mistero che ha assillato i ricercatori per decenni: l’arco di tempo in cui si snoda un giorno sul sesto pianeta del Sistema Solare, che è pari a 10 ore, 33 minuti e 38 secondi, meno della metà di un giorno terrestre. Ad effettuare i calcoli – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – è stato un team di scienziati dell’Ames Center della Nasa e dell’Università della California-Santa Cruz, che si è basato sui dati ...

Brenda - il Giorno della scomparsa chiese aiuto alla polizia : Maria Aparecida Soares, per tutti Brenda, chiese aiuto alla polizia la mattina del 18 luglio 2018, il giorno della scomparsa. È quanto riporta la stampa locale sulla base di una relazione della Polfer di Peschiera del Garda all'interno del fascicolo per omicidio aperto dalla Procura di Verona. Brenda aveva detto anche alle amiche di aver paura del compagno.Continua a leggere

Giorno della Memoria : seduta solenne in Consiglio regionale per ricordare la strage nei campi di sterminio : Consiglio regionale Dalla prima pagina ECONOMIA & LAVORO Coldiretti, grande vittoria per l'etichetta Made in Italy con il Dl semplificazione 2019-01 Redazione Corsara Albenganese Andora, concerto di ...

Cristiano Ronaldo - il Giorno della vendetta fiscale dalla Spagna : quanto gli costa la condanna : Cristiano Ronaldo è atteso in tribunale a Madrid per concludere il costosissimo procedimento giudiziario con il fisco spagnolo. L'appuntamento in Spagna è stato rinviato di un giorno per concedere al portoghese di scendere in campo contro il Chievo, ma secondo El Mundo resta inalterato l'esito di un

Verso il 27 gennaio 'Giorno della Memoria' : ... in questa data è stato istituito il 'Giorno della Memoria' e i Comuni del territorio metropolitano organizzano numerose iniziative: presentazioni di libri, proiezioni di film, spettacoli teatrali, ...

Casa Marco Simoncelli - le FOTO della struttura nata nel Giorno del 32esimo compleanno del Sic : Il 20 gennaio, giorno in cui Marco Simoncelli avrebbe compiuto 32 anni, la Fondazione che porta il suo nome ha inaugurato una nuova struttura dedicata ai giovani con problemi di disabilità NASCE Casa ...

L'eclissi di luna totale e la nuova profezia biblica : 'sarà il Giorno della fine del mondo' : Non è la prima volta che teorie di questo tipo vengono proposte al mondo: già nel 2014 i 'ministri' cristiani John Hagee e Mark Blitz collegarono le quattro eclissi lunari consecutive iniziate nel ...

Kendall Jenner - a 13 anni - correva a casa in lacrime ogni Giorno a causa della sua acne : #KendallJenner #10yearschallenge Un post condiviso da Kendall Jenner CR , @KendallJenner.cr, in data: Gen 17, 2019 at 5:17 PST La modella più pagata al mondo al mondo via IG Story ha raccontato la ...

Temperature estreme in Australia per l’ondata di caldo più forte dal 1939 : +46-49°C ogni Giorno fino a metà della prossima settimana [MAPPE] : 1/14 ...