Ghiaccio e microonde per ridurre cellulite | adiposità e rimettersi in forma

meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) L’azione combinata diper eliminare il grasso in eccesso, tonificare i tessuti e ritrovare lapersa durante le festività. È questa l’ultima novità del panorama estetico internazionale, portata da Onda Coolwaves, tecnologia Made in Italy, che si basa sull’utilizzo di speciali(le Coolwaves) per trattare selettivamente e contemporaneamente tre inestetismi diversi:localizzate e rilassamento cutaneo. Per ottenere risultati ancora più sorprendenti in modo sinergico è possibile combinare l’efficacia di Onda Coolwaves con il trattamento CoolTech, che è molto efficace sul grasso, ed in particolare su quello “plicabile” ossia per quelle situazioni severe in cui l’accumulo adiposo è “morbido”. In questo caso il grasso può essere aspirato tramite un manipolo che crea un vuoto e successivamente un congelamento dell’area trattata, con ...