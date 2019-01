Germania | gli estremisti dell’AFD lasciano l’aula durante la commemorazione dell’Olocausto

E ora Tria fa da paciere : "Non vogliamo scontro con Francia e Germania" : Dunque, il ministro ha parlato anche della congiuntura economica attuale: 'Siamo stati i primi ad avvertire che c'era un rallentamento dell' economia , fin da settembre e poi progressivamente anche ...

Germania - ritirata la nave pattuglia tedesca in Libia. Salvini snobba la Germania : La Germania visto la linea dura del governo italiano, ha deciso di ritirare la propria nave militare che pattugliava le coste della Libia. Salvini snobba la Germania. “L’invio della nave Berlin per la missione Sophia è solo temporaneamente sospeso. Il mandato della missione sarà prolungato dalla Ue a marzo e noi riteniamo che debba essere chiarito meglio quali sono i compiti della missione”: un portavoce del ministero della ...

TRATTATO FRANCIA-Germania/ Così l'Italia si è fatta imbrogliare 2 volte da Parigi : Ieri è stato firmato il TRATTATO di Aquisgrana, che rende evidente la condizione di subalternità dell'Italia. A causa anche delle sue scelte del passato

Angela Merkel rivela i dettagli del nuovo trattato tra Germania e Francia - : Germania e Francia si impegnano a fornire assistenza reciproca, anche militare, in caso di attacco armato ai loro territori sovrani. Lo ha annunciato oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel prima di ...

La Germania ha vietato l’ingresso nei suoi aeroporti agli aerei della compagnia iraniana Mahan Air : La Germania ha vietato alla compagnia aerea iraniana Mahan Air di operare nei suoi aeroporti, ha annunciato lunedì il portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Cristopher Burger. La decisione, ha detto Burger, è stata presa per proteggere gli «interessi stranieri

Germania - AfD sotto inchiesta. L’ex leader Petry : “Partito è diventato razzista ed estremista - ma scioglierlo sarà difficile” : Il suo addio aveva stupito tutto il partito e il resto della politica tedesca perché avvenuto proprio in concomitanza con la sua storica elezione al Bundestag, nel 2017. Ma dopo l’annuncio dell’avvio di indagini da parte dell’Ufficio per la difesa della Costituzione sull’operato di Alternative für Deutschland (Afd) per verificare se esistano le basi per l’avvio di una procedura di incostituzionalità, Frauke Petry, ex leader della formazione di ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : vittoria amara della Germania nella prova a squadre - brutta caduta di David Siegel : E’ una vittoria amara, quella che la Germania coglie nella prova a squadre di Zakopane all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Pur riuscendo a prevalere soltanto per un decimo sull’Austria, i tedeschi tornano in albergo con un uomo in meno: David Siegel, nell’atterraggio del suo secondo Salto, si fa molto male al ginocchio destro. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma è ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Zao 2019 : Althaus e Seyfarth trascinano la Germania al successo nel Team Event davanti ad Austria e Giappone : Seconda giornata di gare sul trampolino HS102 di Zao (in Giappone) che è andata in archivio con il successo della Germania nel primo Team Event della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile. La compagine tedesca (favorita indiscussa della vigilia) non ha tradito le attese ed ha messo sul campo una superiorità abbastanza netta nei confronti del resto del Mondo grazie al contributo di Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt e ...

Migranti - giravolta della Germania buonista : vara una stretta sugli ingressi : Ricordate la Merkel delle porte aperte e il suo accorato appello in favore del Global Compact? "I Migranti portano prosperità", disse la Cancelliera di fronte ai delagati Onu a Marrakech. Discorso molto applaudito. Peccato che alle belle parole seguano fatti che vanno in un'altra direzione, se non opposta quantomeno discordante.La Germania si appresta ad ampliare la sua lista di "stati di origine sicuri" con l'ingresso di Algeria, Georgia, ...

Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt : "La Germania restituisca le opere rubate dai nazisti" : Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt continua la sua battaglia per riportare in ItaliaIl Vaso di Fiori di Jan Van Huysum. Il quadro si trova nelle mani di una famiglia in Germania, ed era tenuto originariamente nella Sala dei Putti di Palazzo Pitti: venne preso dall'esercito tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Intervistato da La Verità, il direttore ha parlato di questa disputa e del suo rapporto di lunga data con il territorio ...

La Germania potrebbe ordinare a Facebook di interrompere la raccolta di alcuni dati degli utenti : Le Autorità tedesche avrebbero deciso di ordinare a Facebook di interrompere la raccolta di alcuni dati degli utenti. ecco tutti i dettagli L'articolo La Germania potrebbe ordinare a Facebook di interrompere la raccolta di alcuni dati degli utenti proviene da TuttoAndroid.

Germania - disagi negli aeroporti a causa di scioperi e maltempo : Caos e disagi per i viaggiatori che si trovano in Germania oggi, in data 10 gennaio, a causa dello sciopero indetto dagli addetti alla sicurezza e che vede coinvolti gli scali di Duesseldorf, Colonia ...